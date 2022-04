Na de sancties tegen Rusland nu ook graag maatregelen tegen China Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

Chinese militairen in Moskou © cc-foto: Dmitriy Fomin

De oorlog in Oekraïne lijkt voor Poetin in een fiasco te eindigen. Een maand geleden was het nog onduidelijk of de Russische troepen de hoofdstad van Oekraïne over zouden nemen. Nu weten we dat de Slag om Kiev zo goed als gewonnen is door de Oekraïense strijdmacht. De Russen hebben nog een behoorlijk deel van Oekraïne bezet, maar het tij lijkt wel te keren.

Nu de Moskva door Oekraïne tot zinken is gebracht, schaadt dat niet alleen het ego van Poetin, maar ook het aanzien van de militaire macht van Rusland. Daarnaast heeft Poetin het voorheen neutrale Zweden en Finland in de armen gedreven van de NAVO. Vanuit Russisch perspectief is de westgrens van Rusland nu omringd door vijanden, op bondgenoot (satellietstaat) Belarus na.

Het antwoord van veel mensen zou Rusland zijn, want zij hebben via de invasie van Oekraïne aangetoond geweld te gebruiken om de Russische invloedssfeer te behouden en uit te breiden. Uit het NAVO Reflectierapport 2030 blijken andere bevindingen. Er wordt voor verschillende dreigingen een aanpak aangeboden. De strenge houding richting Rusland valt direct op. In het rapport wordt aanbevolen om bij Rusland de methode van afschrikking en dialoog aan te houden. Daarnaast zou de NAVO verenigd en eensgezind moeten optreden tegen Russische agressie. Precies wat er nu gebeurt.

Als de NAVO nu al in actie komt tegen China door sancties in te voeren, dan voorkomen we hiermee een machtiger China.

De machtsverhoudingen verschuiven en ook het op een na sterkste land ter wereld, China, ziet dit. Terwijl de wereld de ogen op Rusland heeft, toont Xi Jinping zijn spieren door middel van repressie van zijn eigen bevolking. Waar ligt voor de NAVO de grotere dreiging?

De acties van Poetin hebben ervoor gezorgd dat de NAVO weer de oorspronkelijke vijand, Rusland, terug heeft. Het nut van de NAVO is voor veel mensen nu duidelijker zichtbaar geworden. Poetin zijn oorlog heeft ervoor gezorgd dat het Westen verenigd en eensgezind optreedt tegen Rusland. Zelfs Orbán, de Hongaarse premier en voormalig Poetin-vriend, heeft Rusland als duidelijke agressor aangewezen. De agressie van de Russische beer heeft de NAVO verenigd, een duidelijk doel gegeven en de agressie is zelfs de oorzaak dat de voorheen neutrale landen Zweden en Finland zich bij de NAVO willen aansluiten.

Uit het NAVO Reflectierapport 2030 blijkt ook dat China als uitdager wordt gezien.

Het land vormt geen onmiddellijke militaire bedreiging voor het Euro-Atlantische gebied zoals Rusland, maar China versterkt de defensiebetrekkingen met Rusland wel. Alle NAVO-lidstaten voelen de invloed van China steeds meer. De Nieuwe Zijderoute van China breidt zich snel uit en cyberaanvallen vanuit China zijn ook bekend. China is een grotere dreiging dan Rusland, dankzij hun economische invloed. We worden steeds afhankelijker van handel met China en het is maar te hopen dat NAVO-landen het collectief belang blijven verkiezen over nationaal belang.

Als zij dit niet doen dan zal de invloed van China nog sneller toenemen. China heeft bijvoorbeeld al 600 miljoen euro geïnvesteerd in de Griekse haven Piraeus. De Grieken zijn hierdoor enigszins afhankelijk van China. Ook andere Europese landen worden steeds afhankelijker van China door hun investeringen en handel met het land. China heeft de ambitie om de volgende supermacht te zijn en daarmee de Verenigde Staten van de troon af te slaan. Door de handel van het land met NAVO-leden heeft China meer kans om de NAVO intern te verdelen. Rusland heeft deze kans weggegooid door Oekraïne binnen te vallen.

Het is aan de NAVO om nu rekening te houden met de Chinese dreiging. Volgens het NAVO Reflectierapport 2030 gaan zij dit doen, maar het zou nog beter zijn om China’s acties nu al te veroordelen via sancties. Op deze manier kan de NAVO later interne verdeeldheid voorkomen. Er is ook genoeg reden tot harde sancties richting China. In Shanghai worden mensenrechten geschonden en plegen mensen massaal zelfmoord door de te harde lockdown van Xi Jinping. Taiwan wordt al maanden bedreigd met een potentiële Chinese invasie en op de Oeigoerse bevolking vindt een genocide plaats.