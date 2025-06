Na de gênante NAVO-propagandashows bij de NPO, nu even terug naar de realiteit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 542 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

Waarschijnlijk heeft de NAVO er niet eens voor betaald. Maar dat ze op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel supertrots zullen zijn op de bizarre NAVO-propagandashows bij de NPO lijdt geen twijfel. Met journalistiek had het allemaal weinig te maken.

Het is dan ook verfrissend om later in de avond even te luisteren naar Al Jazeera’s ‘senior political analyst’ Marwan Bishara, een man die gewoon is om talloze feitelijkheden zo uit z’n mouw te schudden.

Naast het geslijm van Mark Rutte in de richting van de Amerikaanse president, benoemde Marwan wat cijfers die ik daarna even online ben gaan controleren. En dát zet je weer even met beide benen op de grond, zeker omdat ik zelf ook lange tijd in de overtuiging leef dat we, gezien de Russische dreiging, fors moeten investeren in defensie.

In 2024 spendeerde de Verenigde Staten bijna 1 biljoen (1000 miljard) dollar aan defensie. De overige NAVO-landen gaven in dat jaar gezamenlijk bijna een half biljoen dollar aan defensie uit. Deze half biljoen zal de komende jaren op jaarbasis minstens worden verdubbeld. Van de huidige anderhalf biljoen aan defensie-uitgaven groeit de NAVO dus zeker door naar 2 biljoen per jaar, maar als alle plannen doorgaan wordt dat nog heel veel meer. Laat dat getal van minimaal 2 biljoen dollar per jaar even op je inwerken.

Ter vergelijking: Rusland zat vorig jaar op zo’n 150 miljard dollar aan defensie-uitgaven, zo’n 10% van wat de NAVO vorig jaar uitgaf en zo’n 30% van de NAVO-uitgaven zonder die van de VS. Daarnaast was het defensiebudget van China in 2024 ongeveer 315 miljard dollar, ruim 20% van de NAVO-uitgaven en circa 63% van de NAVO-bestedingen zonder de VS.

Maar het ging op de NAVO-top ook veelvuldig over de dreiging van Iran. Het defensiebudget van Iran bedroeg in 2024 ongeveer 8 miljard dollar en dat van Israël een kleine 47 miljard dollar. Het Iraanse defensiebudget bedraagt dus minder dan 20% van dat van Israël, 0,8% van dat van de VS en ongeveer een half procent van dat van alle NAVO-landen gezamenlijk.

Tot zover de mythe van de existentiële dreiging van Iran voor Israël en de Westerse wereld.

Wie deze bizarre cijfers op zich laat inwerken, beseft meteen hoe onverantwoord de kritiekloze NAVO-propaganda-uitzenddag bij de NPO in werkelijkheid was. Hoewel ik persoonlijk niet de deskundigheid heb om te kunnen beoordelen wat Nederland en Europa daadwerkelijk nodig hebben om de zo belangrijke verdediging op orde te krijgen - het gaat immers niet alleen om de hoogte van de uitgaven maar vooral ook wáár je deze grote bedragen aan besteedt - zetten deze cijfers je wel aan het denken.

Zoals ik in mijn opinie van afgelopen dinsdag al schreef. Voor echte journalistieke onafhankelijkheid moet je tegenwoordig niet meer bij de nieuwstelevisieshows van de NPO zijn. De NPO-NAVO-jubeldag van gisteren was wat dat aangaat een nieuw dieptepunt.