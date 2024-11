Na bijna 20 jaar uit de Wajong, kan dat nog? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1414 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

Ik ben nog maar 42 jaar en wil nog zo graag iets betekenen voor de samenleving op werkgebied.

Vol goede moed besloot ik in augustus dat ik wel weer een traject van het UWV aan wilde gaan om te onderzoeken wat voor mogelijkheden ik nog heb om uit de Wajong te komen. Nu het vinden van een reguliere baan niet gelukt is, wil ik het over een andere boeg gaan gooien.

Ik wil gaan kijken of ik meer kan doen met schrijven of tekenen want dat is waar ik blij van word.

Dus toen ik dat voorlegde aan de arbeidsdeskundige die mij in augustus belde ‘om te vragen hoe het gaat’ zei ze dat het UWV verschillende trajecten heeft waar geen druk op zit om weer aan het werk te gaan.

En dat was precies wat ik wilde, een traject dat me door begeleidt naar een reguliere baan waar te veel druk op zit werkt bij mij averechts.

Ik hapte toe en kreeg na enkele weken een jobcoach toegewezen die mij graag wil helpen met dit onderzoek. De kennismaking verliep soepel en vlot en ik dacht: Yes, let’s go! Maar we moesten nog even wachten op ‘groen licht’ van het UWV zodat dit onderzoek betaald zou worden.

Vooruit, dacht ik, ik kan nog wel even wachten. Het is al fijn dat ik een goede klik heb met mijn jobcoach, wat ook belangrijk is om het traject met succes af te ronden.

Na een kleine maand kreeg ik het werkplan in de bus. Onder het kopje ‘Conclusie en dienstverlening’ stond dat het einddoel is dat ik op termijn betaald en passend werk vind waarbij ik zo min mogelijk gebruik hoef te maken van de Wajong.

Wacht even. Hoe zit dat nu precies?

Gelukkig kon mijn jobcoach me direct en helder uitleggen dat het formuleren in zo’n werkplan nog weleens voor vraagtekens zorgt. In plaats van dat ze erin zetten in begrijpelijke taal: Yes, je hebt ‘groen licht’ lets go! (wat me overigens veel meer zou motiveren) schiet m’n bloeddruk onnodig de lucht in.

Afijn, aanstaande maandag ga ik het bespreken met de jobcoach en dan gaan we van start. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan met het onderzoek en hoop dat ik iets kan vinden waarbij het me eindelijk zal lukken om uit die Wajong te komen!