Na 14 jaar Rutte treedt Nederland nog maar nauwelijks op tegen uitbuiting arbeidsmigranten

De Nederlandse overheid treedt nauwelijks op tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten. De Rutte-kabinetten keken weg voor de misstanden omdat ze economische belangen zwaarder lieten wegen. Dat stelt de in mensenhandel gespecialiseerde officier van justitie Warner ten Kate in een afscheidsinterview met NRC.

“Ik denk dat veertien jaar Mark Rutte een grote rol heeft gespeeld”, zegt hij. “De afbouw van de verzorgingsmaatschappij, de vrijheid-blijheid-gedachte van Rutte waarbij mensen die niet nodig zijn ten koste van de maatschappij worden gedumpt.”

Ten Kate wijst erop dat de overheid in reactie op misstanden in de jaren tachtig strenge wetgeving invoerde voor uitzendbureaus. Maar inmiddels mag iedereen weer een uitzendbureau oprichten en vindt uitbuiting op grote schaal plaats.

De vraag is of het nieuwe kabinet iets aan die situatie gaat veranderen. Frank van Gool, CEO van uitzendbureau voor arbeidsmigranten Otto Workforce, is een van de belangrijkste donateurs van de VVD. En ook in de achterban van BBB zitten veel mensen die maar wat graag misbruik maken van arbeidsmigranten. In het verkiezingsprogramma schrijft de partij daarom: “Wij willen dat de milieuregels worden versoepeld om de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen mogelijk te maken.”

Ten Kate ziet de bui al hangen, blijkt uit het interview met NRC. “Als we écht willen dat werknemers in Nederland netjes worden behandeld, dan betekent het bijvoorbeeld dat een aantal grote agrarische bedrijven zal omvallen. En dat is blijkbaar te ingewikkeld.”

De Nederlandse koopmansgeest verhoudt zich slecht met een menswaardige behandeling van arbeidsmigranten. Ten Kate: “Als je de verhalen leest over arbeidsmigranten die nadat ze zijn ontslagen meteen ook hun huis verliezen – omdat hun huisbaas ook hun werkgever is – en dakloos in het Haagse bos belanden: dat is de realiteit. We proberen altijd over de ruggen van anderen beter te worden.”