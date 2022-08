Mysterieuze ‘tomatengriep’ treft Indiase kinderen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 212 keer bekeken • bewaren

Jonge kinderen in India worden getroffen door de uitbraak van een nieuwe virusinfectie die de ‘tomatengriep’ wordt genoemd. De aandoening die voor het eerst werd vastgesteld in mei, is aangetroffen bij kinderen uit drie Indiase staten, meldt The Guardian. Ook zijn er twee gevallen vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk van kinderen die naar India waren geweest.

De tomatengriep wordt zo genoemd omdat de infectie leidt tot rode pijnlijke blaren op het lichaam. Volgens The Guardian is de ziekte zeer besmettelijk. De infectie wordt onder meer overgedragen via luiers, het in de mond stoppen van dingen met het virus en het aanraken van vieze oppervlakken.

Wetenschappers zijn er nog niet uit wat voor virus precies verantwoordelijk is voor de ziekte. Het is lastig voor dokters om de infectie te diagnosticeren omdat de symptomen vaak sterk lijken op die van covid, knokkelkoorts (dengue) en chikungunya. Die laatste twee ziektes worden overgedragen via muggenbeten.

Volgens in The Lancet gepubliceerd onderzoek zou de tomatengriep een gevolg kunnen zijn van een besmetting met dengue of chikungunya. Het zou ook een nieuwe variant van mond-en-klauwzeer kunnen zijn. Ook wordt er rekening mee gehouden dat kinderen die eerst dengue of chikungunya hebben gehad, een grotere kans lopen op tomatengriep omdat hun immuunsysteem is verzwakt.

Naast de tomatengriep ziet India recent ook weer een toename van het aantal besmettingen met covid-19 en de varkensgriep. Na het uitbreken van de coronapandemie daalde het aantal besmettingen met de varkensgriep juist.