Mysterieuze 'meteoor' boven Melbourne vermoedelijk Russische raket

Australiërs in de omgeving van Melbourne keken afgelopen nacht verwonderd omhoog naar een bal van vuur die een streep trok door de hemel. Op sociale media doken veel filmpjes op van het fenomeen met de vraag of het hier om een meteoor ging, of toch wat anders. Volgens het Australische ruimteagentschap was het vermoedelijk geen meteoor. In plaats daarvan ging het waarschijnlijk om de restanten van een Russische Sojoez-2 raket die terug de dampkring in kwam. De raket zou kort daarvoor een nieuwe satelliet in een baan om de aarde hebben gebracht.