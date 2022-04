Mysterieuze 'gezinsdrama's' onder Russische oligarchen

adamgmail

22 apr. 2022 - 6:56

Putin is bezig met een grote zuiveringsactie tegen iedereen die hem dwarszit, dat deden zijn voorgangers ook en hij gaat vrolijk verder. Het Stalinisme onder Putin is bezig met een sterke comeback en dat gaat nog veel meer doden opleveren, niet alleen in Rusland maar ook in andere landen. Iedereen die tegen Putin is of weet misschien gevoelige dingen over Putin is zijn/haar leven niet meer zeker.