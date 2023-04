Mysterieuze flits boven Kyiv houdt Oekraïne in zijn greep

Een oogverblindende flits boven Kyiv houdt Oekraïne in zijn greep. Een Russische aanval werd al snel uitgesloten, daarna werd gedacht dat het om een NASA-satelliet ging die uit de lucht was gevallen. Inmiddels lijkt het erop dat het om een meteoriet gaat.

Woensdagavond werd rond 10 uur plots een heldere gloed waargenomen aan de hemel boven de hoofdstad. Het luchtalarm werd erdoor geactiveerd, maar de luchtverdediging trad niet in werking. Hierdoor was al snel duidelijk dat het niet om een raketaanval ging. Maar wat dan wel?

In eerste instantie dacht het Oekraïense leger dat het om een neergestorte satelliet ging. Preciezer, een in 2018 afgedankte satelliet van NASA waarvan wordt verwacht dat hij elk moment op aarde kan storten. Het Amerikaanse ruimteagentschap heeft echter laten weten dat hun satelliet nog steeds in een baan om de aarde draait.