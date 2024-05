Mysterieus en magisch: zo klinkt de aarde Kijk Nou • 10-01-2014 • leestijd 2 minuten • 1930 keer bekeken • bewaren

Kunstenares Lotte Geeven maakte fascinerende geluidsopnames op acht kilometer onder de grond

Iedereen heeft het zich als kind wel eens afgevraagd, spelend op het strand: ‘Hoe lang moet ik nog graven voordat ik aan de andere kant van de wereld kom?’ Beeldend kunstenares Lotte Geeven had het ook als kind, maar haar fascinatie voor hoe de binnenkant van de aarde is, bleef. Het is een van de redenen waarom ze besloot opnames te gaan maken van de binnenkant van de aarde.

De kunstenares ging zicht verdiepen in boorgaten zoals het diepe boorgat Kola in Rusland, een van de diepste boorgaten ter wereld van meer dan twaalf kilometer. Dat boorgat bleek in 2005 gesloten te zijn en vol met beton te zitten. En zo kwam ze, via allerlei omzwervingen in Duitsland terecht. Haar vraag was eenvoudig en onvoorstelbaar ingewikkeld tegelijk: hoe klinkt de aarde van binnen? Het eerste antwoord wat ze kreeg was niet bemoedigend: “Lotte, het zal er akelig stil zijn.” Maar daar nam ze geen genoegen mee. Met speciale opnameapparatuur wist ze tot acht kilometer diep te komen en daar geluidsopnames te maken. Lotte op de Amerikaanse site Wired

De haren op mijn armen gaan iedere keer als ik het hoor weer overeind staan. Later hoorde ik dat mensen die blind zijn stormen kunnen horen aankomen vanwege de lage frequenties die ze in hun lijf voelen. Ik kan me voorstellen dat het dan zo klinkt.

Het geluid van de aarde valt moeilijk te omschrijven. De een vindt het klinken als een opwellende storm, sommigen doet het denken aan een diepe grom en er zijn mensen die het doet denken aan de geluiden die je als ongeboren kind in de baarmoeder hoort. Je moet er zelf naar luisteren om te kijken wat het met jou doet. Het is een wonderbaarlijke ervaring. In eerste instantie lijkt het dat je niets bijzonders hoort, maar naarmate je lager luistert, raak je steeds meer in de ban van het fascinerende geluid.

Of de geluiden die ze heeft opgenomen precies de geluiden zijn die je diep in de aardkorst kunt horen weet niemand. Maar dat deert niet, vindt Lotte:

Mysteries zijn belangrijk. Ze zijn de motor voor nieuwe gedachten en ideeën”.

Lotte’s droom is nu een publiek boorgat te maken in een grote stad zodat voorbijgangers even kunnen stilstaan bij het geluid van de aarde. Maar of dat gaat lukken? De kosten zullen in de miljoenen lopen. Dus tot die tijd moeten we het doen met haar opname van het mysterieuze gegrom van de aarde.