Muzikaal afscheid Van der Staaij: ‘Homohaat of zwarte piet, och zo erg vond Kees het niet’

10 dec. 2023 - 8:40

Als mensen te lang in de 2e kamer zitten krijgen zij iets merkwaardigs over zich. Dan gaan ze zich gedragen als een kolonie konijnen. Dan gaan ze van de weersomstuit elkaar aardig en lief vinden. Iedereen weet, althans dat neem ik aan, dat de SGP helemaal niet vrouwvriendelijk is. Of homovriendelijk, of begrip heeft voor abortus etc.etc. Ook van der Staaij, als voorman van deze club heeft vriendelijke gevoelens voor de genoemde bevolkingsgroepen. Laat staan dat van der Staaij artikel 1 van de grondwet van toepassing vindt voor deze groepen. Hetzelfde gedrag van de 2e kamer leden zie je bij de bejegening van Wilders, Baudet, Rutte etc. als ze weer eens uit de bocht vlogen. Uiteindelijk worden het allemaal vrindjes en vriendinnetjes. En warempel, dat gedrag is al vanaf dag een zichtbaar. Ineens is het mannetjes/vrouwtjes onder elkaar. Klitten bijelkaar om toch vooral de boze buitenwereld buiten de groep te houden. Vandaar dat rare gedrag als een aantal van hen de kolonie verlaat.