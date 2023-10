Muur van vuur nadert Argentijnse stad

Een enorme bosbrand bedreigt Villa Carlos Paz, een stad met ruim 50.000 inwoners in de Argentijnse provincie Cordoba. Op dronebeelden is te zien hoe een afschrikwekkende vlammenzee de stad nadert. Zo'n duizend brandweerlieden zijn in touw om het vuur te bestrijden, gesteund door acht vliegtuigen en twee helikopters. Op beelden is te zien dat inwoners in allerijl geëvacueerd worden. De brand is volgens Argentijnse media ontstaan doordat de eigenaar van een camper bij het kamperen onvoorzichtig met vuur is omgesprongen.