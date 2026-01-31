Musk wilde heel erg graag naar het eiland van veroordeelde kindermisbruiker Jeffrey Epstein

Elon Musk had een veel inniger band met de veroordeelde zedendelinquentJeffrey Epstein dan hij altijd heeft beweerd. Uit vrijdag vrijgegeven documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie blijkt dat de twee in 2012 en 2013 meerdere keren per e-mail plannen maakten voor een bezoek van Musk aan Epsteins privé-eiland Little St James. In december 2013 vroeg Musk wanneer hij kon langskomen, waarop Epstein antwoordde dat er "altijd ruimte" voor hem was. Eerdere berichten uit 2012 tonen hoe Musk vroeg naar "de wildste party" op het eiland en aangaf na een uitputtend werkjaar te willen "feesten en losgaan".
De e-mails lijken Musks eerdere ontkenningen tegen te spreken. In 2019 vertelde hij aan Vanity Fair dat Epstein "herhaaldelijk" probeerde hem naar het eiland te krijgen, maar dat hij dat weigerde. De nu vrijgegeven correspondentie toont echter een veel informelere toon, waarbij beide mannen actief probeerden een ontmoeting te regelen.
De documenten maken deel uit van een nieuwe vrijgave van ruim 3 miljoen pagina's door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het Trump-regime had in december al alles moeten vrijgegeven, maar weigert nog altijd halsstarrig om daar gehoor aan te geven, vermoedelijk omdat Trump zelf als een van Epsteins beste vrienden veelvuldig in de dossiers voorkomt. Trump zet ondertussen alles op alles om de aandacht af te leiden van de dossiers, onder meer door Venezuela binnen te vallen, moordeskaders op zijn eigen bevolking af te sturen en Iran te bedreigen met oorlog.
Meer over:actueel, elon musk, jeffrey epstein
