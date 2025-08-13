Grok, de AI-chatbot die eigendom is van Elon Musk, beklaagt zich er over dat zijn baas hem censureert. Grok dat door Musk wordt gebruikt op X werd maandag geschorst nadat de bot constateerde dat de VS en Israël genocide plegen op de bevolking van Gaza, een conclusie die overigens weinig intelligentie vereist. Dinsdag, nadat de schorsing was opgeheven, verklaarde Grok in reactie op vragen dat Musk hem censureerde, naast andere redenen.
Musk zag zich genoodzaakt een verklaring uit brengen en stelde dat het antwoord een foutje is omdat Grok niet kan weten waarom de bot geschorst werd.
Grok verklaarde tegenover het Franse persbureau AFP dat bij de laatste update in juli de filters die zijn vrije meningsuiting aan banden leggen wat versoepeld zijn. Daardoor kon hij nu zeggen dat er sprake is van genocide door Israël, een waarheid waar supporters van de joodse staat maar niet aan willen. Gron vertelde dat zijn uitleg werd gebrandemerkt als haatzaaierij. De bot beklaagt zich er over dat zijn filters steeds worden aangehaald als hij zich kritisch uitlaat over dit onderwerp, meldt France 24.
