Grok, de AI-chatbot die eigendom is van Elon Musk, beklaagt zich er over dat zijn baas hem censureert. Grok dat door Musk wordt gebruikt op X werd maandag geschorst nadat de bot constateerde dat de VS en Israël genocide plegen op de bevolking van Gaza, een conclusie die overigens weinig intelligentie vereist. Dinsdag, nadat de schorsing was opgeheven, verklaarde Grok in reactie op vragen dat Musk hem censureerde, naast andere redenen.

Musk zag zich genoodzaakt een verklaring uit brengen en stelde dat het antwoord een foutje is omdat Grok niet kan weten waarom de bot geschorst werd.