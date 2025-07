Musk lanceert zijn eigen robottaxi's van Tesla en het blijken gevaarlijke wegpiraten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 260 keer bekeken • bewaren

Elon Musk heeft zijn in de Texaanse stad Austin eigen zelfrijdende taxi's gelanceerd die veel goedkoper gemaakt zijn dan de concurrentie. Dat voordeel kan behaald worden doordat de eigenwijze miljardair allerlei kostbare veiligheidssystemen achterwege laat. Waar andere robotauto's naast camera's ook zijn uitgerust met laser- en radarapparatuur om de omgeving in kaart te brengen en 'obstakels', dat wil zeggen mensen, te detecteren denkt Musk genoeg te hebben aan een camerasysteem. Met behulp van AI zou dat voldoende informatie leveren om de auto zelf te laten rijden zonder bestuurder.

De taxi's zonder bestuurder rijden inmiddels een week rond en de blijken - hoe verrassend - net zulke rampzalige chaoten als Musk zelf.

Een korte bloemlezing uit de klachten van passagiers: de Robotaxi rijdt bij momenten te hard. Hij herkent een parkerende bestelwagen van pakketbezorger UPS niet. Hij gooit tot twee keer toe de remmen dicht, gewoon omdat er een politiewagen langs de kant van de weg staat. Soms wordt het echt link. Zo is te zien hoe de zelfrijdende taxi's passagiers afzetten in het midden van drukke kruispunten of op wegen met meerdere rijstroken. In een andere video rijdt de Robotaxi 6 seconden lang op de verkeerde rijstrook. "Uiteraard rijden we hier aan de verkeerde kant van de dubbele gele lijn", gaf Rob Maurer, een van de uitverkoren Tesla-influencers die de taxi mocht testen, achteraf toe.

Verder zijn er gevallen van onverwacht remmen, verkeerd rijden of passagiers op een kruispunt droppen. En dan te bedenken dat het om slechts 10 voertuigen gaat. De federale politie is inmiddels een onderzoek gestart om te zien of de auto's niet van de weg gehaald moeten worden.

De puinhoop is de zoveelste mislukking van miljardair Musk die zich, dankzij zijn via het aandeelhouderskapitalisme vergaarde astronomische rijkdom, heel wat flaters kan veroorloven. Critici wijzen er op dat Musk kiest voor een methode die niet veilig en bedrijfszeker genoeg is. Camera's kampen met fysieke problemen bij bijvoorbeeld fel zonlicht of mist. AI kan daar weinig aan doen.