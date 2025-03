Musk blundert met DOGE-miljarden, wereldwijde protesten tegen Tesla Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

Tijdens het Mardi Grass-feest in New Orleans werden Tesla-automobilisten deze week onthaald op boegeroep. Ook elders merken Tesla-bezitters dat hun auto de gunfactor al lang kwijt is. Persbureau Reuters verhaalt van de 69-jarige Rainer Eckert die op het punt staat zijn auto te verkopen. Ondanks een sticker met de tekst “Bought Before We All Knew He Was a Jerk” heeft iemand er “Nazi car” naast geplakt.

In verscheidene plaatsen gaan mensen de straat op om te demonstreren bij Tesla-dealers. Zo trokken 350 mensen naar een Tesla-verkooppunt in Portland, Oregon om hun onvrede te laten blijken over Elon Musks politieke activiteiten. In andere plaatsen laten demonstranten eveneens hun onvrede blijken.

Menigeen vindt het weerzinwekkend dat de rijkste man ter wereld het mes zet in de hulp voor de allerarmsten. In de Verenigde Staten groeit daarnaast de onvrede over de onbezonnen bezuinigingen op de federale overheid.

Musks agentschap DOGE, dat de opdracht heeft gekregen om de extreme bezuinigingen door te voeren, maakt er ondertussen een potje van. DOGE moest honderden publicaties van zijn website verwijderen omdat er niet-bestaande bezuinigingen op vermeld stonden. Het ging om meer dan 7 miljard dollar ten onrechte ingeboekte bezuinigingen. Het Laatste Nieuws schrijft: