Musk blokkeert op X plots links naar veiliger WhatsApp-alternatief Signal

Op X, het Stormfront van de Amerikaanse schaduwpresident Elon Musk, is het plots niet meer toegestaan om te linken naar het veiligere WhatsApp-alternatief Signal. Dat ontdekte Disruptionist . Alle links naar Signal.me, de URL van de berichtendienst zelf die doorverwijst naar een gebruikersnaam, worden door Musk geblokkeerd, zowel op de openbare tijdlijn als in privéberichten. Wie een link probeert te plaatsen krijgt de melding dat Signal is aangemerkt als malware.

Sinds Donald Trump in het Witte Huis zit, is er een exodus op gang gekomen van mensen die de berichtendiensten van de Trump-minnende oligarchen de rug toekeren. Dat geldt voor X van Elon Musk, maar ook voor diensten van Meta van Mark Zuckerberg, het moederbedrijf van sociale media als Facebook, Instagram en ook WhatsApp.

Ondanks het mogelijke foutje van X, heeft het er alle schijn van dat Signal door de toenemende populariteit voor bepaalde partijen een doorn in het oog is. Vorig jaar openden Elon Musk van X en Pavel Durov van Telegram al een opmerkelijke aanval op Signal. Met vage berichten op X en Telegram proberen uitgerekend deze twee onveilige, niet-standaard versleutelde apps, Signal als onveilig te bestempelen. Dit past in de trend waarbij wereldwijd overheden end-to-end encryptie proberen af te zwakken en te lobbyen voor zaken zoals client-side scanning. Het zou overheden, opsporingsinstanties en andere partijen goed uitkomen als meer mensen onveilige, niet-standaard versleutelde apps zoals X of Telegram zouden gebruiken in plaats van Signal.