Museum stopt na vijftien jaar met tentoonstelling die bolstaat van racisme, seksisme en validisme

Volgens het museum was de huidige collectie bovenal het verhaal van een man “met een enorme rijkdom, macht en privilege”. Het gevolg was dat zijn verhaal een verhaal werd “waarin gehandicapten, zwarte mensen, inheemse volkeren en mensen van kleur werden geëxotiseerd, gemarginaliseerd en uitgebuit - of zelfs helemaal werden genegeerd”.

Het museum Wellcome Collection stelde in 2019 een nieuwe directeur aan, Melanie Keen, die bij haar aantreden direct liet weten te willen onderzoeken hoe de objecten in het museum zijn beland en wie de rechtmatige eigenaren zijn. Daarbij zei ze destijds dat het onrechtvaardig is om “al dit materiaal in ons bezit te hebben, zonder te onderzoeken wat het is, welke verhalen er op een dieper niveau begrepen moeten worden en hoe het in onze collectie terecht is gekomen.”