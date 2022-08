Museum kan niet tegen kritiek op racisme en haalt schilderijen van de muur

24 aug. 2022 - 11:37

Een paar jaar geleden had je nog “oboema de witte neger” van Jiskefet bij de vpro op npo dus als deze term uit den boze is dan is dat relatief snel gegaan. Net doen alsof het een term van 90 jaar geleden is is onjuist. Overigens is er geen gemeenschappelijke opvatting over het woord. In bepaalde context en afhankelijk van de huidskleur van diegene die het uitspreekt kan het weer wel. Kennelijk mag het bijschrift wel als de schilder een andere huidskleur zou hebben.