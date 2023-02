Multinationals komen hun mooie klimaatbeloftes in de praktijk gewoon niet na

Het grootste deel van de internationale bedrijven die beloofd hebben hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo naleving van het Akkoord van Parijs te realiseren, doen dat in de praktijk helemaal niet. Dat blijkt uit de nieuwste Corporate Climate Responsibility Monitor, een onderzoek van het Duitse New Climate Institute.

Van de 24 bedrijven die de onderzoekers onder de loep namen bleken er weinig tot zeer weinig te doen, ook al omdat de beloftes die ze deden in de praktijk te vaag bleken. Vrijwel alle bedrijven hebben toegezegd dat ze overgaan op een zero-emissie dan wel klimaatneutraal-beleid. Zero-emissie kan alleen maar worden bereikt als de uitstoot met 90 procent wordt teruggedrongen maar de bedrijven blijven in werkelijkheid steken op gemiddeld ongeveer 36 procent. Dat is volstrekt onvoldoende om het de in Parijs gemaakte afspraken te realiseren.