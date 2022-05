Muiterij en de dood van een vertrouweling brengen Poetin ten val Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 447 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Crashworks

3 mei is de geboortedag van de Italiaanse diplomaat, filosoof en militair strateeg Niccolo Machiavelli (1469 – 1527). Zijn bekendste werk is Il Principe geschreven rond 1515. Il Principe gaat over de kwaliteiten die nodig zijn om een goede heerser te kunnen zijn. Voor een vorst is het beter gevreesd dan geliefd te zijn. Volgens Machiavelli moet de vorst zich altijd positief instellen voor het volk, maar op bepaalde vlakken moet hij wreedheid gebruiken. Als je nooit iemand straft, doet hij het elke keer weer.

Model voor Machiavelli’s ideale vorst stond Cesare Borgia (1475 – 1507). In 1499 wist Borgia in de regio Romagna stad na stad te veroveren. Zonder wroeging ruimde hij tegenstanders uit de weg. In een mum van tijd wist hij Romagna onder zijn bewind te krijgen.

Het werk van Machiavelli is een ankerpunt voor de moderne politieke wetenschappen. De door hem beschreven kwaliteiten voor een vorst zijn ijkpunten voor het ontwikkelen en behouden van macht.

In de twintigste eeuw liepen dictators als Hitler, Mussolini en Stalin hoog op met Il Principe. Het machiavellisme ging te boek staan als meedogenloze politieke stroming Het werd ook een stroming in de psychologie waarbij het machiavellisme duidt op een persoonlijkheidstrek gekenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken om het eigenbelang te dienen. In een thema nummer van Psychologie Magazine komt een machiavellist als volgt uit de verf. Een machiavellist is koud en berekend, houdt dingen voor zichzelf achter om een goede indruk te maken, heeft een cynische kijk op de wereld en vindt de meeste mensen dom en zwak, verwacht dat anderen zich onethisch gedragen, maar doet dit vooral zelf, lacht om sarcastische opmerkingen en maakt andere mensen graag belachelijk.

Wie de persoonlijkheidskenmerken van een machiavellist ziet, heeft weinig moeite om hierin het karakter van Poetin te zien. Gezien de veroorzaakte ellende in Oekraïne, de verstoring van de wereldorde en de dreiging van een nucleaire oorlog is de ondergang van Poetin zo snel mogelijk gewenst.

Voor de ondergang van Poetin kunnen we terecht bij de ideale vorst van Machiavelli. Cesare Borgia’s heerschappij kwam ten einde door de dood van zijn vader en muiterij in het leger. Toen zijn vader, paus Alexander, stierf riep Borgia zijn troepen uit Romagna terug om de Borgia-dynastie in Rome te beschermen. In Romagna wisten muitende soldaten het ene na het andere gebied in te nemen. De nieuwe paus Julius II was een fel tegenstander van de Borgia’s, liet Cesare arresteren en leverde hem uit aan Spanje.