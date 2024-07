Motief van schutter is nog altijd een mysterie voor de FBI Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Het is nog altijd onduidelijk wat Thomas Matthew Crooks heeft gedreven om een aanslag te plegen op Donald Trump. Dat verklaren medewerkers van de Amerikaanse federale recherche FBI tegenover The New York Times.

Crooks stond geregistreerd als Republikein, en gaf als 17-jarige 15 dollar aan een groep die gelieerd is aan de Democraten. Voormalige klasgenoten omschrijven hem als intelligent en bescheiden. De schandaalkrant New York Post sprak met een voormalige klasgenoot die stelt dat Crooks een buitenbeentje was. Ook zou hij zijn gepest.

Volgens The New York Times hield Crooks van schaken en computerspelletjes. Daarnaast was hij bezig met programmeren. Anders dan veel leeftijdsgenoten heeft de schutter geen spoor van berichten op sociale media achtergelaten. Het blijft daarom gissen naar zijn politieke overtuigingen.

De FBI probeert toegang te krijgen tot de telefoon van Crooks, in de hoop dat daarop meer informatie te vinden is. De familie van de schutter werkt mee aan het onderzoek. Crooks had voor zover bekend geen psychologische problemen. Ook was hij tot afgelopen weekend nooit in beeld als verdachte van een misdrijf.