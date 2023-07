Motie van wantrouwen in voorbereiding: oppositie wil dat Mark Rutte onmiddellijk het Torentje verlaat

Oppositiepartijen zijn van plan om maandag bij het Kamerdebat over de val van het kabinet een motie van wantrouwen in te dienen tegen demissionair premier Mark Rutte. Dat meldt de Telegraaf. Als die motie wordt aangenomen, moet Rutte per direct het Torentje verlaten. Om die motie aangenomen te krijgen is er wel steun nodig van een van de coalitiepartijen D66, CDA of ChristenUnie.