Moslims de dupe van discriminatie door anti-terrorisme maatregelen bij banken

Islamitische burgers worden structureel gediscrimineerd door banken en financiële instellingen, constateert de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh in een interview met Trouw. Het probleem speelt extra tijdens de jaarlijkse ramadan, die momenteel plaatsvindt. Een van de tradities tijdens de vastenmaand is dat er gedoneerd wordt aan behoeftigen en goede doelen. Moslims die giften doen lopen tegen problemen aan op grond van de wetgeving.

“Vervolgens worden ze bestookt door compliance-afdelingen van banken die hen als verdachten van witwas- of terrorismepraktijken aanmerken”, zegt Baldewsingh in een interview met Trouw. “Dan moeten ze aantonen hoe ze aan dat geld komen voor de transactie wordt doorgevoerd.” (…) Bij het ‘meldpunt slachtoffers profilering banken’, vorig jaar opgericht door de stichting Muslim Rights Watch Nederland, kwamen nog voor de lancering 105 meldingen binnen. Zelf kreeg de stichting een negatief advies van de Regiobank, waar ze een rekening wilde openen, omdat ‘religieuze organisaties niet passen bij de doelgroep van de bank’.

Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWft) verplicht om ‘ongebruikelijke’ transacties te melden. Als ze dat niet doen volgen er hoge boetes. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat discriminatie niet is toegestaan en de religieuze of etnische achtergrond van een klant mag geen reden zijn voor onderzoek. In de praktijk pakt dat anders uit. De NVB is bekend met de signalen en klachten van islamitsiche klanten over discriminatie. De organisatie zegt tegen de krant "te streven naar verbetering".

Diverse documenten die de coördinator tegen discriminatie daarover ontving, deelde hij met Trouw. Er komt onder anderen een ondernemer in voor die bij de financieringsaanvraag van een nieuw restaurant aanvullende vragen van ING-bank moest beantwoorden. Zijn veelvoorkomende, Pakistaanse achternaam kwam namelijk overeen met die van een aan Al-Qaida gelieerde persoon, betrokken bij een aanslag in Pakistan. Ook werd een klant ter verantwoording geroepen, omdat hij een islamitisch boek had besteld op bol.com.

Baldewsingh verklaart in een toelichting bij het Radio 1 Journaal dat het aan de overheid is om dit probleem aan te pakken. "Wat mij betreft moet het ministerie van Financiën verantwoordelijkheid nemen. Zij leggen deze wet op aan financiële instellingen, maar die wordt op oneigenlijke wijze ingezet. De overheid moet de thermometer erin steken om te kijken hoe groot het probleem is en in gesprek gaan met financiële instellingen." De coördinator vreest dat er door de discriminerende gevolgen van de wet "een nieuw toeslagenschandaal in de maak is".