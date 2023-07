Moslimhaters 'gekwetst' door moslims in kerstreclame supermarkt

12 nov. 2017 - 17:36

Johan eldert 12 november 2017 at 00:19 "dictaturen die extreme fundamentalistische opvattingen huldigen, zijn geen maatstaf om geschriften te beoordelen. in de vs zijn fundamentalistische christenen die vinden dat ze op grond van de bijbel abortus artsen mogen vermoorden. Is die interpretatie leidend voor de beoordeling van het christendom? dacht het ook niet, zie daar je compleet valse redenering." Ik weet niet wat je denkt te lezen, maar volgens mij lees je wat anders dan ik bedoelde. Ik zeg niet welke interpretatie "juist" is, daar ga ik niet over. Niet mijn geloof, heeft ook niet mijn interesse. Ik kijk wel naar de uitwerking die het juridisch of maatschappelijk heeft. Hier constateer ik simpelweg dat jouw stelling "ik ken ze niet, dus je liegt" niet juist is. En volgens mij is dat een compleet goede constatering omdat er in een aantal islamitische landen zelfs wetgeving rond het verbod op kerstuitingen is én omdat er nogal wat mensen met islamitische achtergrond/vrienden zelf iets anders zeggen. Jij hebt kennelijk geluk dat je omgaat met mensen die wat toleranter zijn. Mbt je vraag: "dictaturen die extreme fundamentalistische opvattingen huldigen, zijn geen maatstaf om geschriften te beoordelen." Waarom niet? De geschriften geven ruimte om kennelijk zeer fundamentalistisch en zeer liberaal te beoordelen, want zo worden ze (bijbel, thora, koran etc) beoordeeld/geïnterpreteerd: van rigide tot vrij. Waarom zou ik slechts beoordelen op basis van de meest vrije en tolerante gelovigen? Zelf heb ik niet de koran gelezen, en ben gestrand in het OT van de bijbel. Maar dat OT is zonder mooie overdracht in een religieuze omgeving, kortom lezende als atheist een ongelooflijk hard en wreed boek. De liefde moet je er volgens mij bij verzinnen (of overgedragen krijgen, want als losse tekst weinig vriendelijk). Ik beoordeel trouwens het katholicisme voor een groot deel op de uitspraken en gedrag van de meest fundamentalistische hoek: het Vaticaan. Ik vind het daarom ook niet helemaal raar om ook de islam te beoordelen op de uitspraken en gedragingen van het belangrijkste islamitische land: Saudi Arabie met zijn Mekka. 5X per dag je richten tot een stad, maakt dat die stad, waar overigens geen on- en andersgelovigen mogen komen, toch redelijk invloedrijk in het geloof. "in de vs zijn fundamentalistische christenen die vinden dat ze op grond van de bijbel abortus artsen mogen vermoorden. Is die interpretatie leidend voor de beoordeling van het christendom? dacht het ook niet" Nou, toch wel. Als iemand tegen mij beweert dat het christendom vreedzaam is, dan kan diegene een discussie verwachten. Want hoewel ik zeker wel vindt dat er christenen zijn die vreedzaam zijn, vind ik dat er kennelijk nogal wat zijn met een weinig sociale interpretatie. Nog los van de fundi's die abortus artsen vermoorden, of zendelingen die doodstraf voor homo's propageren hebben we natuurlijk een aantal eeuwen interpretatie achter de rug waarbij niet is nagelaten om anderen te doden, verschrikkelijk te martelen, oorlog te voeren, allemaal ten gunste van God of op grond van de bijbel. Kortom, ik ga niet beoordelen welke interpretatie van een geschrift de juiste is; ik kan slechts beoordelen wat ik van de gekozen interpretaties vind op grond van de culturele en maatschappelijke uitwerking (in relatie tot mijn eigen overtuigingen). Maar je voorbeeld is een mooie, want ik neem aan dat als X zegt: "De realiteit ziet er anders uit. Mijn vrouw, christelijk kreeg een stortvloed van kritiek nadat ze een abortus onderging" En ik zou daar op reageren met "dat wens ik te betwijfelen. Ook in mijn familie christenen en niks geen kritiek. IN Italie geweest bij de familie aldaar, geen kritiek." Jij dan hopelijk wel zou herkennen dat mijn stelling onjuist was omdat je dan kon aangeven dat je én misschien zelf ook wel christenen kende die bezwaar hadden en vermoedelijk met het voorbeeld van abortus-dokter-moordenaars zou komen. NB. Jij bent degene die aangaf dat we moslims met een andere interpretatie dan de jouwe te moeten terechtwijzen. Ik stelde slechts dat ik daar niet de gewezen persoon toe ben omdat ik de geschriften niet ken, dus dat jij daar beter iets mee kan doen. Ik gaf je een lijstje waar je kan beginnen met corrigeren.