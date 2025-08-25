Moslimhater vermoordt sociaal werkster, politie onderzoekt racistisch motief Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 793 keer bekeken • bewaren

Een sociaal werkster is zaterdag vermoord in Oslo in een tehuis waar kwetsbare jongeren worden voorbereid op een zelfstandig leven. De politie vermoedt zowel terroristische als racistiscche motieven.

Het dodelijke slachtoffer is een 34-jarige vrouw die in Ethiopië geboren is, meldt The Local. Volgens de Noorse media is ze neergestoken. De 18-jarige verdachte werd ter plekke gearresteerd door de toegesnelde politie en legde een bekentenis af. Hij zou van plan geweest zijn meerdere slachtoffers te maken. De politie verdenkt hem ervan dat zijn doel was angst aan te jagen onder een deel van de bevolking. Daarom wordt hij verdacht van terrorisme. De openbare aanklager verklaart dat de verdachte vijandigheid vertoont ten opzichte van moslims. Volgens onbevesttigde berichten wilde hij ook een aanslag plegen op een moskee.

Oslo is het toneel geweest van een reeks schokkende aanslagen. De meest beruchte is die van de extreemrechtse terrorist Anders Breivik die in 2011 77 mensen, veelal jongeren, vermoordde omdat ze links waren. Uit zijn geschriften bleek hij een racist et zijn en een groot bewonderaar van Geert Wilders.

In 2019 pleegde een rechtsextremist een aanslag op een moskee in Oslo. Daarbij raakte niemand ersntig gewond maar de dader bleek wel kort daarvoor uit racistische motieven zijn halfzus met Aziatische roots vermoord te hebben.

In 2022 werd Oslo opgeschrikt door een aanslag tijdens de Pride door een IS-terrorist. Twee bezoekers van een gay bar werden daarbij doodgeschoten.

