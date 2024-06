Moslimhaat verspreiden: zo doe je dat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1933 keer bekeken • bewaren

Het sprookje van de zondige vlag met schooltas.

Het feit dat de coalitiepartners zich de verschrikkelijke Marjolein Faber hebben aan laten leunen, bemoedigt moslimhaters er nog eens een schepje bovenop te doen. Zeker nu de VVD zich na aanvankelijk verzet tegen haar benoeming heeft laten intimideren. Zo kon men op maandagmiddag vaststellen dat zelfs Sophie Hermans, beoogd bewindsvrouwe van groene groei, het niet aandurft het woord “omvolking” ondubbelzinnig te veroordelen. Zij kan niet zeggen of een collega die deze term gebruikt “een rode lijn overschrijdt”.

Kortom, bij het rechtse haatvolk zijn rode lijnen er om te overschrijden. Het mag. Het wordt bijkans van overheidswege toegejuicht.

En dus staan de sociale media extra vol met blijken van islamisering en hoe we straks allemaal onderworpen zullen worden, zoals de Vlaamse extremist Sam van Rooij de jongere bijna dagelijks roept.

Hoe pak je dat aan? Hoe verspreid je met succes moslimhaat? Een kleine praktijkles. U hebt ongetwijfeld gehoord dat moslimleerlingen die voor hun eindexamen geslaagd zijn, niet de nationale driekleur en hun schooltas buiten mogen hangen. Dat is haram. Nu ziet U wat een rotgeloof het is en hoe via kleine dingen de onderdrukking langzaam maar zeker binnensluipt.

Wie zégt eigenlijk dat voor de middelbare school geslaagde moslims de vlag niet mogen uitsteken. Zegt de islam dat? Is dit gemeengoed onder moslims? Als je de rechtse napapegaaiers leest, zou je dat wel denken.

De bron is de Facebookpagina Moslims in Dialoog. Daarop lezen wij in een veel uitgebreider betoog:

“Het hijsen van de vlag tijdens vreugdevolle gelegenheden bijvoorbeeld, gaat verder dan een simpel gebaar. Het betekent het eren en verheerlijken van de waarden die de vlag vertegenwoordigt. In Nederland zijn dat waarden die staan voor Kufr, Shirk en vele andere zaken die in strijd zijn met de Islām.”

Voor het goede begrip: kufr is ongeloof en shirk is afgoderij. Moslims in Dialoog beroept zich bovendien op theoloog en veelschrijver Ibn al Quayyim Al-Jawzziyya, die in 1350 te Damascus overleed en in zijn eigen tijd heel omstreden was.

Het aantal moslims heeft in Nederland het miljoen overschreden. Dit op een bevolking van bijna 18 miljoen. Veertig procent daarvan komt minstens eenmaal per maand naar de moskee. De rest niet. Nu de klap op de vuurpijl: de facebookpagina Moslims in Dialoog heeft 955 volgers. Dat is bijna niets en de geringe belangstelling is ook geen wonder als je de sektarische inhoud bekijkt.

Dat vertelt de moslimhater er niet bij. Die wil dat U aan de verboden vlag denkt als je langs de Turkse groenteboer komt met zijn uitstalling groentes op de stoep. Die wil dat U zich herinnert hoe Joost Eerdmans zondag nog bij Buitenhof verzuchtte dat je tegenwoordig geen Nederlandse zaak meer tegenkomt in het winkelcentrum. Die houdt vooral de waarheid verborgen: moslims zijn in Nederland een kleine minderheid. U moet immers nachtmerries krijgen. De vergeten cabaretier Wim Kan zei het meer dan veertig jaar geleden al: “Khomeini op het behang”.

De waarheid moet overspoeld worden door horror stories.

Het sprookje van de zondige vlag met de schooltas laat zien hoe het werkt; je pikt een incident op, een maffe uitspraak op een maffe site, die haast niemand bekijkt. Daarna maak je op basis daarvan meer dan een miljoen Nederlanders verdacht.

U weet nu hoe het werkt. Wat erger is: we krijgen een kabinet dat zijn beleid baseert op dit soort kwaadaardige roddelpraat, die soort ongefundeerde beschuldigingen, dit soort bewuste smeerlapperij.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.