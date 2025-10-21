Moslimapartheid als verkiezingsbelofte Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 711 keer bekeken • bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid Persoon volgen

Ze liegen tegen het CPB en tegen de kiezers. Waarom zouden ze dan niet liegen over moslims?

Vanaf eind deze maand starten de gesprekken tussen partijen die de rechten willen inperken voor moslims. Daarom spreek ik van een nieuwe vorm van apartheid: niet op basis van huidskleur, maar van religie. Wat nu gebeurt, is een heruitvinding van dat systeem. Politieke partijen doen voorstellen die expliciet, uitsluitend gericht zijn op het beperken van de rechten en vrijheden van moslims, te beginnen bij artikel 23 van de Grondwet. Dit artikel was bedoeld voor de verzuilde samenleving van toen. Niemand voorzag dat deze vrijheden later ook door andere religieuze groepen zouden worden benut. Nu willen partijen als BBB, JA21, PVV, SGP en VVD eraan sleutelen en zien zij moslims als bedreiging. Daarbovenop staan CDA en D66 open voor samenwerking met een of meer van deze partijen. Dat het beperken van de rechten van een specifieke bevolkingsgroep, in dit geval moslims, voor hen geen breekpunt vormt, zegt veel over de koers waarin Nederland zich bevindt: de rechtsstaat in verval.

Partijlijders

De VVD-lijder (geen spelfout) verbond in Trouw eergerelateerd geweld en antidemocratische uitingen aan islamitisch onderwijs. Yeşilgöz suggereert dat zulke scholen bijdragen aan dit geweld en wil ingrijpen bij de ‘bron’. Deze uitspraak lijkt op de BBB-stelling dat jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur. De BBB en VVD (met steun van FvD, PVV, en de SGP) koppelen beiden islam aan misdrijf of haat en komen met voorstellen en verkiezingsbeloftes die gericht zijn op moslims in Nederland.

Ook JA21 is een grote voorstander van het invoeren van apartheid voor moslims. De partij noemt islamitische scholen onwenselijk, wil het gesprek aangaan over of zij mogen blijven bestaan en gaat ervan uit dat deze scholen de integratie hinderen. Eerdmans’ uitspraak dat “islamitische kinderen naar Nederlandse scholen moeten”, verraadt onwetendheid over het eigen onderwijssysteem, want islamitische scholen zijn Nederlandse scholen. JA21 gaat uit van een guilty until proven innocent-situatie bij islamitische scholen door de inspectie op deze scholen te verscherpen. Eerdmans beweerde met droge ogen dat vrouwenbesnijdenis een toelatingseis is op islamitische scholen en dit aangepakt moet worden. Hij stelde dit zelfs voor aan Ingrid Coenradie (toen staatssecretaris voor de PVV, nu #3 JA21) die met hem hierin meeging. Toch blijft JA21 ongestoord optreden zonder kritisch bevraagd te worden op zijn beschuldigingen zonder ooit met bewijs te komen. Want als er echt een school is die vrouwenbesnijdenis stelt als eis, dan hadden we wereldwijd het nieuws gehaald. Eerdmans en zijn partij zijn niet vies van leugens. Ze liegen tegen het CPB en tegen de kiezers. Waarom zouden ze dan niet liegen over moslims?

Feiten doen er niet toe

De Nederlandse gevestigde media slagen er consequent in om te verzuimen in hun controlerende taak. Sommigen dragen zelfs bij aan het leveren van argumenten voor de politici. Nieuwsuur leverde onlangs broddelwerk af over zogenaamd gevaarlijk islamitisch onderwijs. Het programma trok conclusies die haaks staan op wat de Onderwijsinspectie al jaren vindt. Uit onderzoeken blijkt juist dat islamitische scholen bijdragen aan integratie en dat hun leerlingen gemiddeld één van de hoogste eindscores in Nederland halen. Volgens de Inspectie functioneren islamitische scholen goed, voelen leerlingen zich er veilig en is de kwaliteit van het onderwijs hoog. Van de tachtig islamitische scholen in Nederland die zijn bezocht door de Inspectie hebben er maar twee serieuze problemen en bij één daarvan gaat het alleen om bestuur en financiën. In relatieve getallen is dat veel lager dan bij openbare, christelijke en joodse scholen. Sla de Toezichtresultaten van de Inspectie van het Onderwijs er zelf op na.

Toch blijven politici en media vasthouden aan hun eigen verhalen. Dat bleek in Tilburg , waar de VVD-fractie na het Nieuwsuur-item vragen stelde over de lokale islamitische school. De wethouder bevestigde dat er niets mis was: de school werkt goed en gebruikt geen gevaarlijke boekjes. Maar zelfs dat deed er niet toe. Het VVD-raadslid bleef vasthouden aan zijn hallucinaties. Zo zie je wat er gebeurt wanneer men de media volgt in plaats van de feiten van onze eigen overheidsinstellingen. In het nieuwe jaar komt er weer onderzoek naar burgerschapsonderwijs, ook bij islamitische scholen. Ik ben benieuwd of ze weer tot dezelfde bevindingen komen en of deze alweer door journalisten en politici worden genegeerd.

De verontrustende stilte van moslimgemeenschappen en organisaties

De stilte en het gebrek aan leiderschap vanuit veel moslimgemeenschappen en islamitische organisaties valt op. Schoolbesturen moeten zichtbaarder zijn in het publieke debat. Hun afwezigheid in de media is voelbaar; volgens enkele bestuursleden komt dat eerder door redacties dan door onwil. Besturen van álle scholen hebben de plicht met rechte rug te handelen tegen medewerkers met een omstreden reputatie of radicale opvattingen. Wie gedrag vertoont dat strijdig is met de waarden van de rechtsstaat, zoals het gelijkheidsbeginsel, mag niet genegeerd worden. De Onderwijsinspectie waarschuwde al dat sommige besturen risico’s nemen door geen afstand te houden van zulke personen of ideeën.

Binnen de moslimgemeenschap hoor ik zelden openlijk tegengeluid. Als ik dat mis, corrigeer mij. Mensen in mijn netwerk, ook (oud-)politici, zijn bang voor hun positie of durven hun nek niet uit te steken. Sommige schoolbestuurders zouden zelfs opgelucht zijn dat het Nieuwsuur-item geen grotere ophef veroorzaakte. Ja, er verschenen enkele persberichten, maar die beschouw ik als lipservice voor de achterban.

Wat we nu nodig hebben, is een gezamenlijke, krachtige en zichtbare stem die zich uitspreekt tegen framing, onrecht en de verdere ontmanteling van onze rechtsstaat. Het idee dat we deze discussie zwijgend kunnen uitzitten, is naïef. Geschiedenis leert dat vormen van apartheid nooit beperkt blijven tot één groep, vroeg of laat treft het anderen ook. Wie nu zwijgt of wegblijft van de stembus op 29 oktober wil ik later niet horen over de nieuwe Nederlandse apartheid!

Meer over: opinie , extreemrechts , apartheid , moslimhaat