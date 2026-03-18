Moordzuchtig Israël verandert Beiroet in tweede Gaza

Het Israëlische leger heeft zijn luchtaanvallen op Beiroet fors uitgebreid. Woensdagochtend vroeg werden in de Libanese hoofdstad minstens vier gebouwen getroffen, waarvan er één volledig instortte. Bij de nachtelijke aanvallen kwamen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid minstens tien mensen om het leven en raakten 27 anderen gewond. Dat meldt the New York Times.

Extra wrang is dat de aanvallen van woensdag vooral wijken troffen die veilig waren verklaard en buiten de door Israël aangewezen "evacuatiezones" liggen. De aanvallen werden ook uitgevoerd zonder voorafgaande waarschuwing. "Ik denk dat deze oorlog langer zal duren dan de vorige," zegt een buurtbewoner tegen de Times. "Beiroet is niet meer veilig."

Israël maakt gebruik van de oorlog in Iran door ook opnieuw Libanon onder vuur te nemen, zogenaamd om het aan Iran gelieerde Hezbollah uit te schakelen. Net als in Gaza maakt Israël geen onderscheid tussen strijders en burgers. Sinds 2 maart zijn door Israëlische aanvallen in Libanon al 968 mensen gedood, zo blijkt uit het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de slachtoffers bevinden zich ten minste 77 vrouwen, 116 kinderen en 40 hulpverleners. Meer dan 2.400 mensen raakten gewond.