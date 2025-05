Mooie bbp-cijfers zeggen niets over concrete situatie van burgers en hun bestaanszekerheid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 115 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Nederlandse consument scoort hoog op Europese ladder van uitgaven per inwoner

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent zijn onderzoek gepubliceerd over de meest welvarende landen van Europa in 2024, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner. Nederland staat op een mooie vierde plaats in deze ranglijst met een bbp van 63.000 euro per inwoner. Na Luxemburg, Ierland en Denemarken.

Als gekeken wordt naar de werkelijke individuele consumptie per inwoner gecorrigeerd voor verschillen in het prijspeil, neemt Nederland in Europa een tweede plaats in. Fraaie economische statistische cijfers die tot verwarring kunnen leiden als het gaat om het begrip bestaanszekerheid van steeds meer Nederlandse burgers.

Zo hoog scoren op dit soort ranglijsten doet toch vermoeden dat het wel meevalt met al het geklaag van burgers over te hoge prijzen en te lage inkomens om het hoofd nog boven water te kunnen houden.

De waarheid ligt zoals wel vaker in het midden. Ten opzichte van veel andere Europese lidstaten doet Nederland het prima als natie. Nederland als gaaf landje, zoals Mark Rutte ons land vaak kwalificeerde.

Daarbij vergat Rutte dat door zijn consistente beleid van problemen voor zich uitschuiven dat gave landje voor steeds meer burgers in een rap tempo veranderde in een land dat bijna verdrinkt in de vele complexe en moeilijk oplosbare crisissituaties. Daardoor is de bestaanszekerheid van steeds meer burgers nog meer onder druk komen te staan.

Voornoemde gunstige data over onze economie zeggen dus niets over de concrete sociaaleconomische situatie van burgers die maandelijks vechten om financieel hun hoofd boven water te kunnen houden. De inkomensongelijkheid in Nederland onder burgers is daarvoor nog veel te groot. Alleen dat aanpakken kan de bestaanszekerheid van veel burgers verbeteren.