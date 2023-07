Mondkapjes hebben milieu ernstig vervuild, meevaller is dat veel mensen vieze exemplaren droegen

Het RIVM berekende dat in Nederland tussen 2020 en 2022 naar schatting 1 miljard mondkapjes zijn gebruikt.Voor al die kapjes is ook nog zeker 6,6 miljoen kilo aan plastics, karton, metalen en textiel gespendeerd en verder 840.000 kubieke meter water, becijferde het instituut. Dat laatste is evenveel als 18.000 huishoudens in een jaar gebruiken, zegt het RIVM. Ook kwam naar schatting zo’n 60.000 kilo aan mondkapjes als zwerfafval in het milieu terecht.