Mona, nu nog beter

2 sep. 2023 - 9:32

Mona Keijzer is natuurlijk niet de eerste de beste gekozene uit de telefoonklapper. Dit is gepland en tot in de puntjes voorbereid. Keijzer is oud-minister, door Rutte tot in het diepst van haar kern gegriefd en bruusk ontslagen, heeft schipbreuk geleden in de -zeer nauw met het CDA verweven- Katholieke gemeenschap in Edam/Volendam. Heeft dat blijkbaar niet geaccepteerd, en nu is ze terug. Deze vrouw heeft een missie.

