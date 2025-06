Mona Keyzer legt vast een bbbommetje onder het leiderschap van Caroline van der Plas

Het zou niet de eerste keer zijn dat Keijzer een gooi deed naar het partijleiderschap. Dat probeerde ze eerder al in 2012 en 2020, toen nog voor haar oude partij het CDA, maar legde het af tegen respectievelijk Sybrand van Haersma Buma en Hugo de Jonge. Na Keyzers overstap naar BBB in 2023 presenteerde de partij haar prominent als premierskandidaat. Van der Plas loog later dat dit nooit zo gezegd was.