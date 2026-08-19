Mona Keijzer wil nu voor zichzelf nieuwe ultrarechtse partij oprichten Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 582 keer bekeken • Bewaren

Zoals bekend heeft de permanent teleurgestelde ultrarechtse kiezer amper iets te kiezen om zich vertegenwoordigd te voelen, behalve dan JA21, FVD, DNA, BBB, PVV en de bijbehorende vleugel van de VVD. Mona Keijzer (ex-CDA, ex-BBB) wil daarom haar eigen partij oprichten om die leemte op te vullen. Het plan wordt onthuld door, je raadt het nooit, De Telegraaf en draagt de naam Project 2029, een weinig subtiele verwijzing naar Project 2025, de beruchte blauwdruk die Donald Trump gebruikt om de VS om te vormen tot een fascistische autocratie.

Keijzer stapte kort na de laatste verkiezingen uit de fractie van BBB, toen een poging het leiderschap van die partij over te nemen mislukte. Eerder had ze al een vergeefse poging ondernomen leider van het CDA te worden. Ook die partij verliet ze, nadat ze eerder door toenmalig premier Rutte op staande voet was ontslagen als staatssecretaris wegens schending van het kabinetsbeleid. Net als veel andere politieke mislukkelingen ter rechterzijde is ze populair bij talkshowredacties vanwege haar rabiate praatjes.

Eerst werd nog gesuggereerd dat Keijzer zou infiltreren, pardon, opgenomen zou worden in de groep van de Israëlisch-Nederlandse PVV-afsplitser Markuszower maar dat ging niet door. Een eigen partij oprichten blijft daardoor als enige optie over, aangezien een vrijwillig terugtreden uit de schijnwerpers onmogelijk lijkt. De Telegraaf schrijft:

Het ei lijkt inmiddels wel gelegd. Volgens nauw betrokkenen moet ’Project 2029’ binnenkort gelanceerd worden. In het project wordt verkend of er een nieuwe partij moet komen en welke weg die partij dan gaat bewandelen. Volgens de bronnen moet het gezien worden als ’een eerste stap richting een nieuwe partij’. Keijzer zelf ontkent noch bevestigt de aanstaande plannen. „Ik ben nog niet zo ver”, is wat ze erover kwijt wil. „Na het reces, heb ik steeds gezegd. En dat is nog steeds zo.” Het zomerreces van de Tweede Kamer eindigt op 31 augustus.

De krant meldt verder dat Gouke Moes, de vmbo-docent die door BBB na de zoveelste crisis in het kabinet Wilders tot minister van Onderwijs werd benoemd, ook bij het project is betrokken. Moes was in 2023 lijsttrekker in Groningen maar verliet de provincie al snel toen zich een carrièrekans in Den Haag voordeed.