Mona Keijzer drukte als CDA-minister illegale overname Sandd door PostNL door Actueel • Vandaag

BBB-faalhaas Mona Keijzer heeft, toen ze die rol nog vervulde als CDA-minister voor Economische Zaken, een overname van postbezorger Sandd door concurrent PostNL doorgedrukt terwijl de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die expliciet had verboden. Die overname was destijds illegaal en is dat nog steeds, zo concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in Nederland dinsdag. Dat meldt NRC.

De krant schrijft:

De toezichthouder stelde destijds dat de concurrentie op de postmarkt zou verdwijnen, PostNL een te sterke positie zou krijgen en de prijzen voor zakelijke klanten en consumenten zouden stijgen. Sandd had destijds een aandeel van circa een kwart op de zakelijke postmarkt. Elke grote overname moet in Nederland worden voorgelegd aan de ACM. Als de toezichthouder die verbiedt mag die niet doorgaan.

Dat de overname toch plaatsvond, gebeurde nadat Keijzer “de ACM in 2019 besloot te overrulen met een obscuur artikel in de Mededingingswet was al eerder afgekeurd”. Ze hield daarbij vol dat de overname goed zou zijn voor de werkgelegenheid. Zoals te verwachten is wanneer Keijzer iets beloofd, gebeurde het tegenovergestelde. PostNL nam slechts de helft van de medewerkers van Sandd over en het aantal postbezorgers daalde de vier jaar daarop van 24.000 naar 16.000.