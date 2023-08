Mona Keijzer breekt met CDA na conflict met partijvoorzitter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 587 keer bekeken • bewaren

Mona Keijzer heeft haar lidmaatschap van het CDA opgezegd. De oud-staatssecrectaris en voormalig kandidaat-lijsttrekker is het niet eens met het door Hugo de Jonge gesteunde plan om burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen als lijsttrekker naar voren te schuiven voor de verkiezingen van 22 november. Haar kritiek op dat voornemen werd door CDA-voorzitter Hans Huibers op een manier terzijde geschoven die Keijzer schofferend vindt, zo verklaren ingewijden aan RTL Nieuws.

"Zijn onhandige optreden is een belangrijke oorzaak", zegt een invloedrijke CDA'er. "Met hem is geen gesprek te voeren. Het is geen wijs man en dus geen goede voorzitter." "Mona verdient dit niet", zegt een ander. "Ze is altijd loyaal geweest. Zij is de partij." Keijzer zelf reageert niet op vragen over haar opstappen. Ze is op vakantie. (…) "Het voelt niet meer als mijn partij", zou ze hebben gezegd. "Ik heb genoeg gedaan."

In de media wordt de rechtse Keijzer vaak neergezet als stemmenkanon maar in de praktijk wist ze nooit opvallend veel steun te vergaren. Ze stond in 2017 als nummer 2 en als eerste vrouw op de lijst en haalde toen 165.385 voorkeursstemmen. In 2020 trachtte ze tevergeefs lijsttrekker te worden en haalde bij de eerste ronde slechts 11 procent van de stemmen terwijl Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt respectievelijk 48,7 procent en 39,7 procent behaalden. Ze kwam uiteindelijke op de zevende plaats op de kandidatenlijst. In 2012 had ze ook al getracht lijsttrekker te worden maar legde het toen af tegen Sybrand Buma met 26,4 procent van de stemmen. Bij de parlementsverkiezingen van dat jaar stond ze tweede op de lijst en werd gesteund door 16 procent van de CDA-stemmers.

De Volendamse Keijzer zorgde in het verleden vaker voor onenigheid. In 2021 werd ze door Rutte prompt uit het kabinet gezet nadat ze de eenheid van het kabinetsbeleid doorbrak door in het openbaar kritiek te uiten op de coronamaatregelen. Ze verliet toen de politiek. Vorige maand liet ze weten geen lijsttrekker meer te willen worden nadat ze keer op keer onvoldoende steun kreeg: „Ik zie het niet gebeuren dat het binnen het CDA opeens anders gaat”, zei Keijzer. „In ieder geval kan ik het niet meer opbrengen om daar weer mijn ziel en zaligheid, kennis, ervaring en mijn tomeloze energie aan te besteden.”