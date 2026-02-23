Mona Keijzer bbbreekt met BBB, houdt wel Kamerzetel voor zichzelf Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 189 keer bekeken • Bewaren

Mona Keijzer, de Volendamse stokebrand die steevast voor onrust zorgt in de partijen waar ze lid van wordt, verlaat de fractie van BBB. Ze behoudt haar Kamerzetel en bijbehorende inkomsten om "alleen verder te gaan". Tegenover De Telegraaf verklaart ze dat ze zich aan de kant gezet voelt omdat ze niet werd aangewezen als partijleider nadat Caroline van der Plas die functie vrijdag neerlegde. In plaats daarvan volgt BBB-oprichter Henk Vermeer Van der Plas op.

„Bij mij is afspraak, afspraak”, stelt Keijzer in het interview, enkele uren nadat ze haar ministerschap heeft overgedragen aan haar opvolgers in het nieuwe kabinet. „Maar ik merkte de afgelopen weken dat bij BBB het tegenovergestelde gold. Het begon te schuiven.”

Keijzer was sinds nog maar kort actief voor de BBB en wist via die partij een ministerspost te bemachtigen. Eerder was ze als CDA'er in het kabinet Rutte IV op staande voet ontslagen als staatssecretaris door toenmalig premier Rutte omdat ze de regels ten aanzien van de eenheid van het kabinet overtrad en tijdens de pandemie in de pers haar beklag deed over het coronabeleid.

Eerder deed ze een vergeefse poging leider te worden van het CDA maar leidde bij een ledenstemming een pijnlijke nederlaag. Hoewel de rechtse media haar voortdurend de hemel in prijzen, haalde ze slechts 11 procent van de stemmen. Bij de laatste verkiezingen zorgde ze ervoor dat BBB veranderde in een soort PVV en zich meer bekommerde om het tekeergaan tegen migranten dan om het plattelandsleven. De partij leed daarop een grote nederlaag maar Keijzer zelf kreeg wel een groot aantal voorkeursstemmen.

Trouw meldde maandag dat de zogeheten groep Markuszower, geheel bestaand uit PVV'ers die eerder dit jaar braken met Geert Wilders, haar graag zou verwelkomen. Vooralsnog gebeurt dat niet. Wellicht dat ze eerst wil onderhandelen over het toekomstig partijleiderschap.