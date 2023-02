Moldavië: 'Rusland is bezig onze democratie omver te werpen'

Maia Sandu, president van Moldavië, beschuldigt Moskou ervan de pro-EU regering van het land te willen omverwerpen middels gewelddadige acties die vermomd worden als protest van de oppositie. Het land, dat net iets kleiner is dan Nederland en nog geen 3,4 miljoen inwoners telt, ligt ingeklemd tussen EU-lidstaat Roemenië en Oekraïne. De president van dat laatste land, Zelenskiy, onthulde vorige week het sinistere plan van Moskou. Dat wordt nu door Sandu bevestigd, meldt The Guardian .

Zelenskiy stelde dat de Oekraïense veiligheidsdiensten een Russisch document in handen hebben gekregen waarin staat "wie, wanneer en hoe de democratie in Moldavië omver geworpen wordt en wie de macht overneemt". Sandu bevestigde maandag dat Moldavische diensten van de plannen op de hoogte zijn en en ook dat ze al langer bestaan. Daarbij worden burgers uit Rusland, Montenegro, Belarus en Servië ingezet om in het land protesten op gang te brengen met als doel regime change in gang te zetten en de wettige regering te vervangen door een illegale regering die wordt gecontroleerd door de Russische Federatie. Sandu verklaarde ook dat de poging om geweld in het land te importeren niet zal werken. "Onze belangrijkste doelen zijn de veiligheid van burgers, de staat en de vrede en openbare orde in het land te bewaren."