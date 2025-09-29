De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Moldavië kiest voor Europa, Rusland bijt in het stof Actueel • Vandaag

De pro-Europese partij van president Maia Sandu heeft de Moldavische verkiezingen gewonnen. De Partij van Actie en Solidariteit (PAS) heeft de helft van de stemmen gehaald, meldt de BBC. De pro-Russische partij Patriottisch Blok haalde, ondanks steun uit Rusland, kreeg minder dan een kwart van de stemmen.

In Europa wordt opgelucht gereageerd op de overwinning voor PAS. De Poolse premier Donald Tusk prees Sandu voor het “redden van de democratie”. Volgens Tusk heeft de Moldavische president “Rusland gestopt bij zijn pogingen om de hele regio over te nemen”.

De Franse president Macron wees op de pogingen van Rusland om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. “Ondanks pogingen tot inmenging en druk is de keuze van de Moldavische burgers bevestigd. Frankrijk staat aan de kant van Moldavië in zijn Europese project en zijn streven naar vrijheid en soevereiniteit.”

“Moldavië, jullie hebben het opnieuw gedaan”, juicht Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. “Geen enkele poging om angst of verdeeldheid te zaaien kan jullie vastberadenheid breken. Jullie hebt je keuze duidelijk gemaakt: Europa. Democratie. Vrijheid. Onze deur staat open. En we zullen jullie bij elke stap bijstaan. De toekomst is aan jullie.”