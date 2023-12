Mogelijk verplichte gezichtsscan voor Britse pornokijkers

6 dec. 2023 - 12:19

Porno is voor sukkels. En niet iedere man kijkt porno. Recentelijk was er een groot schandaal omtrent human traffic en porno, in Frankrijk. Vrouwen die gedwongen werden om in die 'leuke filmpjes' te 'performen'. Dus het is niet per se onschuldig. Je hoeft geen 'feminist' te zijn om de duistere kant van die industrie te begrijpen. Ik vind eigenlijk, mensen moeten gewoon écht neuken en anders maar niet. Geen zielig gedoe met porno ellende