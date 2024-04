Moge ons hele leven zo vol van aandacht zijn

Beste mensen, lieve Arnhemmers, morgen ziet u met Eid al Fitr om 7.00 uur ’s morgens voor dag en dauw onze moskeegangers al vrolijk en fris op weg naar het vroege gebed. De kinderen kijken verwachtingsvol op naar hun ouders, familieleden en buren, hoe heerlijk wordt deze zalige dag vol zoete aandacht en hartige lekkernijen! De kans is groot dat u later deze feestdag genodigd wordt voor zoete baklava, hartige falafel en vers geurend brood. Voor groene tabouleh vol peterselie, munt en andere fijngehakte kruiden, op smaak gebracht met bulgur, olijfolie en baharat.

Beste moskeegangers, schrijf ik, ik heb u deze dagen vaak verteld over de biografie van de profeet. Ik ben namelijk geraakt door hoe de profeet provocaties tegemoet trad. Zo kreeg de barbaar die in de moskee plaste van de profeet een barmhartige benadering, maar voor de boze moskeegangers had hij net zo goed compassie. De wijsheid zat waar de profeet de schender eerst liet begaan en meteen nadat diens impuls was opgelost, de juiste vragen stelde: waarom bevuilt u de plaats waar wij bidden en reciteren? Zo volgde inkeer. Niet oordelen, veroordelen maar begrijpen