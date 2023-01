Moeten we straks tanks bouwen in plaats van elektrische auto's? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

Een Kamermeerderheid wil Nederlandse Patriots naar Oekraïne sturen. Volgens Wopke Hoekstra bestaat de mogelijkheid dat we ook F16’s doneren. Dat raakt de veiligheid van mijn vaderstad Schiedam. Die leunt tegen de haven van Rotterdam aan, een eerste doelwit mocht er werkelijk een conflict tussen Rusland en de NAVO uitbreken. Het hele gebied langs de Maas en Nieuwe Waterweg is wezenlijk voor de bevoorrading van Europa. Een vijand zal de haven van Rotterdam snel willen uitschakelen. Dat brengt de levens van de ongeveer 1,2 miljoen inwoners van de stadsregio in gevaar. Schuilkelders zijn er al lang niet meer. Afweergeschut evenmin, zeker nu er Nederlandse Patriots naar Oekraïne gaan.

Volgens luitenant-admiraal Rob Bauer – nu voorzitter van het NAVO Militair Comité – is het risico te overzien. Zolang Rusland met het allergrootste deel van zijn mensen en materieel vastzit in Oekraïne, is de kans op rechtstreekse oorlog met een NAVO-lidstaat gering. Het is daarom een verstandige strategie als de Europese landen zwaar wapentuig blijven sturen ook al gaat dat ten koste van hun eigen weerstandsvermogen. Rusland was het afgelopen jaar al 2000 tanks kwijtgeraakt, wist de luitenant-admiraal bij Op1 te melden.

Waarschijnlijk valt vrijdag het besluit 100 Duitse Leopard-tanks uit de mottenballen te halen voor gebruik in Oekraïne. Andere lidstaten sturen ook van alles maar veel minder dan president Zelenski nodig acht om de oorlog met succes voort te zetten. Hij krijgt nul op het rekest, niet omdat de Europese landen onwillig zijn maar gewoon omdat hun arsenalen leeg raken. Je mag hopen dat Rusland eerder door zijn spullen heen is dan wij.

Eigenlijk is het allemaal te absurd voor woorden. We ontwapenen ons zelf om een bondgenoot in staat te stellen de strijd voort te zetten. Wie dat tij wil keren – wie Oekraïne serieus wil helpen en tegelijkertijd onze landen beschermen tegen vijandelijke aanvallen, moet alles op alles zetten om de wapenproductie in de hoogste versnelling te plaatsen. Die krijgt dan topprioriteit. Uiteraard heeft dit ingrijpende gevolgen. Voor de bouw van personenwagens, civiele vrachtauto’s en passagiersvliegtuigen is dan voorlopig geen ruimte meer. De industrie wijdt zich noodgedwongen uitsluitend aan militaire productie, van tanks tot pantserwagens en jeeps, van handwapens tot ver reikende kanonnen, drones, gevechtsvliegtuigen en geleide projectielen. De productie van elektronica en medicijnen wordt zoveel mogelijk naar Europa teruggehaald. Wij kunnen het ons niet veroorloven voor deze strategische goederen afhankelijk te blijven van andere machten. Er komt een nieuw landbouwbeleid. Uitsluitende doelstelling: Europa moet zichzelf te allen tijde voldoende kunnen voeden. Een energietransitie is essentieel, niet vanwege het klimaat maar om de Europese landen op het gebied van energie onafhankelijk te maken van de buitenwereld.

Dit alles zal tot schaarste en hogere prijzen leiden in de winkels. En distributie. We gaan immers met dit soort maatregelen over op een oorlogseconomie. De Europese burgerij zal zich veel moeten ontzeggen om de weerstandskracht van hun landen op peil te brengen. Wij moeten dan de consumptiemaatschappij on hold zetten. Zoals de Engelsen het zeggen: you cannot eat the cake and have it. Politici die nog een rozentuin beloven, bedonderen de kluit. Of het zijn capitulanten die in ruil voor een schotel linzen hun erfdeel weggeven aan Poetin. Het zou mooi zijn als er een tussenweg bestond, maar die zie ik niet.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.