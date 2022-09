Moeten Israëli’s en Palestijnen naar elkaar luisteren? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Lody van de Kamp schrijft in Nederlands Dagblad dat Israël en de Palestijnen naar elkaar moeten luisteren. Dan zou de vrede dichterbij komen. Hij schrijft over de Britse opperrabbijn Jonathan Sacks die met de atheïstische schrijver Amos Oz ging praten. Ze hebben elkaar niet bekeerd, maar ze zijn levenslange vrienden geworden. Zoiets zouden de Israëliërs en de Palestijnen moeten doen, meent Van de Kamp.

Het is onduidelijk wat Van de Kamp bedoelt, maar ik denk dat je het op twee manieren kan interpreteren.

“Let's agree to disagree”

Van de Kamp bedoelt misschien dat de twee kampen door een deur zouden kunnen, als ze elkaar begrijpen en elkaar met rust laten. Het Palestina-conflict verschilt echter met Sacks en Oz. Oz en Sacks verschilden van mening over iets dat slechts in hun hoofd bestaat. Als Oz zou geloven dat er een tennisbal aan de andere kant van planeet Mars zou bestaan, dan heeft dat geen gevolgen voor Sacks. En wat Sacks over God gelooft, heeft geen gevolgen voor Oz’ welzijn.

Handelingen in de fysieke werkelijkheid zijn anders. Stel je voor dat iemand je portemonnee jat. Jij vraagt je portemonnee terug en hij zegt: “Ik heb hem niet gejat. Let's agree to disagree.” Zou je het daarbij laten? Nee.

Waarom? Vaak kan men de status quo niet in stand laten. Men moet iets in de fysieke wereld doen: of de dief geeft je geld terug, of jij beschuldigt hem niet meer als hij onschuldig blijkt. Het luisteren lost het conflict niet op. Dus bij situaties in de fysieke wereld, die de rechten van mensen schenden, kan men de status quo niet bewaren.

Ik las in de krant Haaretz dat Amerikaanse evangelicals bossen in de bezette Palestijnse gebieden planten, op privéland van Palestijnen. De Palestijnen weten dat niet omdat ze niet bij hun land kunnen omdat het verboden is om in de buurt van nederzetting Har Brakha te komen, die ook gebouwd is op geconfisqueerd land van drie Palestijnse dorpen. Bovendien onteigent Israël Palestijnen die hun land langdurig niet bebouwen. Zo zorgen de evangelicals ervoor dat de Palestijnen hun land kwijt raken.

Wat moeten de Palestijnen nog begrijpen? Wat zou Sacks doen als Oz zijn huis in Londen in beslag zou nemen en een bos in zijn woonkamer zou planten? Of andersom? Zouden ze naar elkaar luisteren en het bezette huis in handen van de bezetter laten? Nee.

Bovendien kan men de status quo ook niet behouden als de rechtenschending erger wordt, zoals het Israëlische landjepik.

De waarheid ligt in het midden

Misschien meent Van de Kamp dat de waarheid in het midden ligt. Immers, waarom zou iemand die gelijk heeft naar iemand luisteren die ongelijk heeft? Alleen als beide partijen een punt hebben, moet men luisteren. Maar Van de Kamp produceert geen enkel bewijs dat de waarheid in het midden zou liggen. Zonder bewijs is het een drogreden. Wikipedia beschrijft deze drogreden als volgt: “De drogreden van het valse compromis (argumentum ad temperantiam) is een redenering waarbij er ten onrechte van uit wordt gegaan dat, wanneer twee verschillende standpunten gepropageerd worden als feitelijk juist, het compromis tussen die twee standpunten de waarheid weergeeft.”

Als de waarheid altijd in het midden zou liggen, dan zouden we Poetin de helft van Oekraïne moeten geven. En valt hij volgend jaar een ander buurland aan. En als hij klaar is met alle buurlanden, bezet hij Oekraïne opnieuw en de waarheid ligt weer in het midden. Dan krijgt hij de helft van de resterende helft. Totdat al zijn buurlanden één millimeter dun zijn.

Waar ligt het midden? Sommige Palestijnen menen dat ze recht hebben op 100% van Palestina. Israël heeft al 78%. Moet Israël de Westbank en nog 28% inleveren? Of bedoelt Van de Kamp dat de resterende 22% nog verdeeld moet worden?