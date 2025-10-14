Moeten de dieren echt terug in hun hok? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Judith Kochen

Op 15 oktober 2006 werd het eerste Grote Politieke Dierendebat georganiseerd in poptempel Paradiso onder leiding van Jan Terlouw. Acht politieke partijen hadden hun woordvoerders afgevaardigd, waaronder twee lijsttrekkers. De politici buitelden over elkaar heen om zo diervriendelijk mogelijk uit de bus te komen.

Joost Eerdmans, destijds lijsttrekker van EenNL “ik ben waarschijnlijk de meest rechtse persoon hier”, riep zelfs op om Partij voor de Dieren te stemmen zodat de dieren in elk geval tenminste een belangenbehartiger zouden hebben in de Kamer. En toen de woordvoerders bijna allemaal zo diervriendelijk mogelijk hadden gestemd over de stellingen verzuchtte Jan Terlouw “als jullie het hier allemaal zo over eens zijn, waarom is het dan nog niet geregeld?”

De komst van de Partij voor de Dieren in het parlement zorgde voor een hausse in aandacht voor dieren tijdens de debatten. Onderzoekers Tom Louwerse en Simon Otjes constateerden dat in de Kamerperiode 2006-2010 maar liefst 17% van alle moties en amendementen bij begrotingsbehandelingen betrekking had op landbouw en natuur, terwijl dat in de Kamerperiode 2003-2006 nog maar 3% was. Eerder liet de VVD al kiezersonderzoek doen waaruit bleek dat heel veel dierenbeschermers van de VVD naar de PvdD waren overgestapt. Dat leidde zelfs tot oprichting van een werkgroep “laat de dieren niet links liggen”. En het werkte aanstekelijk, Mark Rutte schreef in 2008 in zijn ‘Pamflet van een optimist’ dat zijn grootste ambitie was om een groenrechtse koers te varen en hij noemde de Westerse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen een van de grootste bedreigingen van deze tijd, niet alleen vanwege de schaarste , ook vanuit geopolitieke overwegingen en het wassende water.

In 2009 zei fractievoorzitter Rutte in de Kamer: “Ik heb altijd grote moeite gehad met de bio-industrie, met dat stapelen van varkens op een mensonwaardige manier. Dierenwelzijn staat voor ons zeer hoog op de verlanglijst. Het is zeer belangrijk. U kunt daar altijd bij ons voor terecht." Alles wat Mark Rutte vervolgens voor de dieren binnenhaalde tijdens een kabinetsformatie was het verbod op wilde dieren in circussen, hulde daarvoor, maar het is nog geen fractie van het dierenleed wat nog altijd speelt en niet is opgelost.

De wereld is veranderd, wordt wel gezegd, en dat zou aanleiding zijn om vooral meer aandacht te geven aan geopolitiek, zoals in het Midden Oosten en in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Voerde de Partij voor de Dieren nog in 2016 met overtuiging campagne tegen het associatieverdrag met Oekraïne wegens ernstige misstanden bij plofkippenfabriek MHP en aanhoudende corruptie, inmiddels lijkt wapensteun belangrijker geworden dan het lot van de dieren.

Politiekbreed worden de dieren in de steek gelaten. Als de wereld al veranderd is, is dat vooral tussen mensen, maar op geen enkele manier is de situatie van de dieren substantieel verbeterd. Het amendement van Leonie Vestering dat stelselmatige mishandeling van dieren in de vee-industrie verbood, is weliswaar aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer, maar nooit uitgevoerd. Het verbod op onverdoofd slachten waar in 2011 een 2/3 meerderheid voor was in de Tweede Kamer, is er nog steeds niet. Dierenartsen zoals Paul Bours zijn verbijsterd dat een nieuw voorstel daartoe zelfs een nieuwe religieuze uitzondering bevat.

De BoerBurgerBeweging heeft met succes alle provinciehuizen, de Eerste Kamer, een deel van de Tweede Kamer en alle bewindsposities op het ministerie van Landbouw bezet en wordt nauwelijks weersproken bij haar zeer dieronvriendelijke voorstellen en maatregelen.

Op 17 oktober is er opnieuw een Dierendebat, georganiseerd door de Dierenbescherming en de Dierencoalitie, ditmaal in Nieuwspoort. Uit de voorlopige line-up blijkt dat er niet één fractievoorzitter, hooggeplaatste kandidaat of zelfs maar een fractiespecialist uit de Tweede Kamer zal deelnemen.

Deelnemers die nu bekend zijn kandidaat Jade van der Linden (nummer 21 op de lijst van Groenlinks-PvdA), Anne van den Ende (nummer 16 op de lijst van Volt), Lisanne van Damme (nummer 31 op de lijst van D66) en Falco van Hassel (nummer 4 op de lijst van de Partij voor de Dieren). Volgens de jongste peilingen wordt het voor allemaal spannend of ze daadwerkelijk in de Tweede Kamer gekozen zullen worden.

Als zelfs de Partij voor de Dieren niet eens een van de zittende kamerleden kan afvaardigen naar het Grote Dierendebat is dat een veeg teken. Ik vrees dat de dieren terug in hun hok moeten. Zeker nadat ik Tiktok-influencer Lotte van Eijk hoorde oproepen:”Met je mooie hol naar het stemhokkie en links stemmen: Partij voor de Dieren”