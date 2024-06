Moet je als werkgever therapie inkopen of gaat dat te ver? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

Fiona Kloosterman Loopbaancoach, trainer en therapeut

Als coach en therapeut valt het me steeds weer op: Mensen komen binnen met een concrete werkvraag, loopbaancoaching of personal branding of communicatie bijvoorbeeld. Maar daar achter gaat een hele wereld schuil. Als ik doorvraag, mag doorvragen…

- Hoe is je relatie / dateleven?

- Hoe is de relatie met je ouders of kinderen?

- Hoe slaap je?

- Heb je lichamelijke klachten?

- Ben je wel eens eenzaam?

- Heb je vrienden waar je op kunt leunen?

- Hoe ziet je leven er verder uit?

Dan kom ik op een terrein terecht waar het er echt toe doet. Zou ik als begeleider dat hele ‘privédeel’ buiten beschouwing laten, dan mis ik hele belangrijke aanwijzingen over hoe het werkelijk met iemand gaat. Dan mis ik ook een heel belangrijk stuk waar ik interventies op kan doen. Als we daar consent op hebben althans.

Daarom heeft het naar mijn idee echt nut om als werkgever ook de meer therapeutische interventies in te kopen en niet alleen advies, loopbaanbegeleiding, een feedback training, ‘het goede gesprek’ of een LinkedIn-training. Die laatste lijken mooie instrumenten en zijn ook erg nuttig om je werk goed te kunnen doen, maar als je werkelijk gelukkige mensen in je bedrijf wil hebben én houden in het kader van duurzame inzetbaarheid dan is het palet aan interventies op vaardigheden gewoon niet genoeg. Aangezien we afstevenen op een periode van tekorten in arbeidskrachten, lijkt me dat geen overbodige luxe..

Moeten we dat als organisatie wel bieden? De vraag ligt in gesprekken met HR, directies en verantwoordelijken voor duurzame inzetbaarheid wel eens op tafel. Ik zeg op basis van wat ik in m’n praktijk meemaak volmondig ja. Therapeutische interventies zijn goud als het aankomt op preventie (en de GGZ is overvol..). Werkgevers willen toch verzuim omlaag en werkgeluk omhoog? Mijn advies: durf de mensen die het nodig hebben en willen dan ook therapie te bieden. En niet alleen de praktische vaardigheden of coaching.