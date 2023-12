‘Moet dit land wel geregeerd worden?’

Nu alles – inclusief onze grondrechten – op losse schroeven staat, werpt Druktemaker Pieter Derks de onvermijdelijke vraag op: moet dit land eigenlijk wel geregeerd worden? “We zijn geregeerd, de afgelopen decennia. Dat is niet altijd een onverdeeld succes gebleken. De suggestie is dat als een land niet geregeerd wordt de boel stilvalt en problemen niet worden opgelost. Nou, laat dat nou precies zijn waar opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren ontzettend druk mee zijn geweest: de boel laten stilvallen en problemen niet oplossen. Er werd al gesproken over het verkleinen van de veestapel toen Caroline van der Plas nog bij de Baby-B zat.”