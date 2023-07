Moet de Nederlandse politie als gevolg van het hoofddoekverbod straks in andere EU-landen personeel gaan werven? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 343 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

Vorig jaar november diende de Tweede Kamerfractie van de PVV een motie in die was gestoeld op de van de partij zo bekende anti-islam ideologie. In deze motie verzocht de PVV de regering ‘het dragen van een hoofddoek door politieambtenaren tegen te gaan door het aanpassen dan wel aanvullen van de ter zake geldende regelgeving’.

In de wetenschap dat anti-moslim racisme aan deze PVV-motie ten grondslag ligt en dat de korpsleiding het in de motie verwoorde standpunt niet deelt, kozen VVD, CDA, SP, FVD, SGP, Groep Van Haga, JA21, BBB en Omtzigt er toch voor de motie te steunen.

De meerderheid van ons parlement besloot hiermee om een níet bestaand probleem op te lossen. Tegelijkertijd werd besloten een ander wél bestaand probleem te vergroten.

Uitgerekend in de week dat we - als onderdeel van de herdenking van het slavernijverleden - nadrukkelijk stilstaan bij systemisch racisme in onze samenleving, maakte verantwoordelijk minister Yeşilgöz-Zegerius bekend de PVV-motie daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Om te verhullen dat het besluit primair is gericht tegen het dragen van religieuze uitingen door Nederlandse moslims, betreft het een verbod op het dragen van alle religieuze symbolen.

De door de minister gehonoreerde PVV-wens om vrijheidsbeperking voor vrouwelijke werknemers expliciet in politie-regelgeving vast te leggen, is om talloze redenen ondoordacht:

1. De ideologie van waaruit de door de minister gehonoreerde PVV-motie is ingediend, is radicaal in tegenspraak met de doelstellingen van de politie op het gebied van diversiteit en inclusie.

2. Neutraliteit zit in het handelen van mensen, niet in het dragen van religieuze symbolen. De onjuiste suggestie dat het uitdragen van je religieuze identiteit neutraal handelen in de weg kan staan, dreigt bovendien houding en gedrag in onze samenleving ten aanzien van (primair) Nederlandse moslims negatief te beïnvloeden.

3. Met het uitvoeren van de motie geeft de minister het signaal af dat discriminatie op grond van religieuze overtuiging in sommige gevallen is toegestaan. Hiermee ontstaat het gevaar dat verschillende maatschappelijke actoren ‘in sommige gevallen’ gaan oprekken. Zo kunnen andere organisaties nieuwe kansen zien de hoofddoek ook voor hún werknemers met klantcontacten onder het mom van een neutrale uitstraling te verbieden.

4. Het wantrouwen van (een deel van de) biculturele Nederlanders jegens de politie dreigt met dit besluit te worden vergroot. De kloof tussen de politie en de bevolking in sterk gemixte stadswijken kan door het besluit van de minister dus groeien.

5. Nu de minister in regelgeving vastlegt dat religieuze overtuigingen onzichtbaar moeten zijn, zal de wervingsopgave van de politie nóg zwaarder worden. Hoewel er in de praktijk weinig verandert, mag het effect van het signaal dat de minister afgeeft niet worden onderschat. Bedenk hierbij dat in wervingsleeftijd 18 t/m 25 jaar al rond de 40% van alle inwoners van Nederland een biculturele achtergrond van de 1e, 2e of 3e generatie heeft. Bovendien is juist onder biculturele doelgroepen de religieuze identiteit - ook onder christenen - verhoudingsgewijs sterker aanwezig dan onder Nederlanders zónder migratieachtergrond.

Het toch al minder goede imago van de politie bij een substantieel deel van biculturele Nederlanders kan door het besluit van de minister een nieuwe knauw krijgen. En dat terwijl de demografische ontwikkelingen ertoe leiden dat de politie in de toekomst nooit meer op volle sterkte kan komen zonder forse instroom van biculturele werknemers.