Moerdijkers worden verneukt, net als de Oekraïners Opinie

Ze moeten afwachten wat voor kruimels de grote heren van hun tafel laten vallen.

Vlak voor de noodlottige raadsvergadering mochten de inwoners van Moerdijk nog één keer inspreken. Ze stonden alleen en verloren in de raadszaal. Ze toonden weinig woede. Ze beklaagden zich. Het ging niet over een AZC. Dus er waren geen hooligans met spandoeken en zwaar vuurwerk gekomen. En dat terwijl toch 35% van de Moerdijkse kiezers hun lot met Wilders hadden verbonden. Ze mochten het alleen zien te rooien.

De stemmen van de insprekers verklonken. Na hun inbreng gingen 19 van de 22 Raadsleden akkoord met het voorstel van burgemeester Aart-Jan Moerkerke (VVD) mee te gaan met de plannen om het hele dorp te slopen. Dan kan er een gigantisch hoogspanningsstation komen, gevoed door windmolens op zee. Dat vormt dan een wezenlijk uitbreiding van wat heet Powerport. Belang van Nederland en zo.

Natuurlijk: er vielen kritische woorden: het moet schone energie worden en absolúút geen kerncentrale, wat overigens niemand voorstelt. Toenemende geluidshinder en verkeersdruk zijn uit den boze. Het milieu mag niet verder geschaad worden. Aan dit soort rituele prevelementen hebben de dorpelingen niets.

Tenslotte prees de burgervader de Moerdijkers op de publieke tribune voor hun keurige gedrag. Hij durfde, aldus de NRC, ook nog om een moment van stilte voor bezinning te vragen.

Op 1 december nemen het Rijk en de provincie Noord-Brabant het definitieve besluit. Daarna wil de gemeente onderhandelen over compensatie voor de 1150 inwoners van het dorp. De dorpelingen moeten maar afwachten wat daar uit komt.

De gemeente Moerdijk is een fusie van een heel aantal kernen met hun eigen karakter en geschiedenis, waaronder het stadje Zevenbergen. Daar staat ook het gemeentehuis. Van een echte binding met de lokale overheid is in zulke fusiegemeentes zelden sprake. Dat is ook hier het geval. De gedienstige wijze waarop verreweg de meeste raadsleden op de wensen van Rijk en provincie reageren geven daar blijk van. Men heeft enige politieke tranen gestort om de Moerdijkers voor de leeuwen van de energietransitie te gooien. De gemeente is met zijn 38.423 inwoners geen partij voor de provincie, het Rijk en de bedrijven die azen op de grond van het dorp Moerdijk. De 1150 inwoners zijn nu al verneukt door de macht van de staat en de energiereuzen. Ze zullen ongetwijfeld veel mooie woorden te horen krijgen. De site van de gemeente neemt daar reeds een voorschot op.

De nationaal coördinator Groningen is daar ook heel goed in evenals commissaris van de Koning René Paas. De Groninger Bodem Beweging kan de Moerdijkers ongetwijfeld inlichten over de waarde die aan prachtige beloftes mag worden gehecht. Ze weten - nu het doodvonnis is geveld - nu al dat hun huizen onverkoopbaar zijn behalve aan de overheid.

De situatie lijkt als twee druppels water op die in Oekraïne. Ook daar proberen hogere machten een verneukdeal tot stand te brengen zonder dat het land zelf daarbij betrokken wordt. De Oekraïners moeten afwachten welke kruimels de grote heren hen van hun tafels zullen gunnen. In hun geval betekent het afstand van grote gebieden en gereduceerd worden tot een vazalstaat van de Russische Federatie

Voor Moerdijkers is dat een schrale troost. Hun sportvereniging heet Tussen Puinhopen Opgericht (TPO). Dat kan nu worden: Tussen Puinhopen Opgeheven.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

