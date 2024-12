Moedige vrouw houdt militair tegen tijdens mislukte staatsgreep in Korea Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Talloze burgers en politici haastten zich dinsdagavond in allerijl naar het parlementsgebouw in de Koreaanse hoofdstad Seoul om de democratie te verdedigen nadat president Yoon Suk Yeol op tv totaal onverwacht en illegaal de staat van beleg afkondigde. Direct na zijn afkondiging stelden militairen zich op rond het gebouw. Parlementariërs en burgers wisten dat het noodzakelijk was het gebouw binnen te komen omdat alleen de volksvertegenwoordiging de noodtoestand weer kon opheffen. Dat lukte ook maar ging gepaard met taferelen van ongekende moed.

Op een video is te zien hoe Ahn Gwi-ryeong, woordvoerster van de oppositionele Democratische Partij, zich niet laat afschrikken door de militaire intimidatie en het geweer van een soldaat tracht af te pakken. "Schaam je je niet!" roept ze ontzet naar de militair. Saillant detail is dat de verkeizingscampagne van de in 2022 gekozen populistische president Yoon Suk Yeol, die in de praktijk weinig tot niks voor elkaar krijgt, uiterst vrouwvijandig was.