Moedige Iraanse speelsters weigeren het volkslied te zingen Actueel 03-03-2026

De speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam weigerden maandag om het volkslied te zingen voorafgaand aan hun duel tegen Zuid-Korea. Alle voetballers hielden hun lippen op elkaar toen de tonen van de nationale hymne klonken, meldt The Guardian.

De wedstrijd tijdens de Azië Cup, was het eerste duel voor Iran sinds het begin van de oorlog. Enkele dagen voordat de aanvallen begonnen, waren de speelsters al afgereisd naar Australië, waar het toernooi plaatsvindt.

De voetballers van andere elftallen staken hun bewondering voor de moed van de Iraanse vrouwen niet onder stoelen of banken. “Het is een lastige situatie en het is ontzettend dapper van hen dat ze hier kunnen zijn en presteren”, aldus de Australische middenvelder Amy Sayer.

