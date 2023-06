Moedig de Britten aan opnieuw lid te worden van de Europese Unie • Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 146 keer bekeken • bewaren

Zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie zouden hiervan kunnen profiteren.

In 2016 mondde het Britse referendum om de EU te verlaten uit in een breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De uitkomst kwam voor veel Britten en Europeanen aan als een schok. Een kleine meerderheid stemde namelijk vóór de Brexit. Brexit-voorstanders Nigel Farage en Boris Johnson vierden de Brexit, maar van een feest is inmiddels geen sprake meer in het Verenigd Koninkrijk.

Van de populistische Brexit-beloften bleek weinig uit te komen. Veel Britten zien nu ook de fout van de Brexit in. Moedig daarom vanuit de EU de Britten aan om weer toe te treden. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie zouden hiervan kunnen profiteren.

The Guardian heeft onlangs via een peiling aangetoond dat maar liefst 63% van de Britten stelt dat de Brexit meer problemen heeft veroorzaakt dan het heeft opgelost. 53% van de stemgerechtigde Britten zou dan ook het liefst een betere band zien tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Het is niet gek dat deze peilingen een pro-EU resultaat geven. De Brexit had namelijk een onafhankelijk, sterker economisch Verenigd Koninkrijk moeten betekenen. Helaas komen de inwoners van het Verenigd Koninkrijk bedrogen uit. Zo gaf Chris Patten, voormalig voorzitter van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk, onlangs nog aan dat de gevolgen van de Brexit met een prijskaartje komen. Zo wordt er onder andere 7 miljard pond extra uitgegeven aan het importeren van voedsel.

De 7 miljard pond laat zien dat er aantoonbare negatieve economische effecten vastzitten aan de gevolgen van de Brexit. Een rapport van de Europese Centrale Bank “The impact of Brexit on UK trade and labour markets” uit 2023 laat de negatievere gevolgen van de Brexit ook zien.

Zo is bijvoorbeeld de handel van het Verenigd Koninkrijk met de EU zo’n 10 tot 25% gedaald. Ook is er een afname in het aantal producten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU wordt geëxporteerd, terwijl de export vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk minder is getroffen. Daarnaast ziet het Verenigd Koninkrijk een afname in het aantal EU-migranten dat daar werkt, terwijl de arbeidsmarkt er krapper wordt. Het rapport concludeert dat de Brexit op dit moment negatieve effecten heeft op de handel van het Verenigd Koninkrijk en de Britse arbeidsmarkt. Ook stelt het rapport dat het te vroeg is om de langetermijneffecten van de Brexit al in te zien. Het kan dus nog nadeliger uitpakken voor het Verenigd Koninkrijk.

De Brexit was een foute beslissing met grote gevolgen die werd genomen op basis van beloften die de Brexit niet waar kon maken. Voor 33% van de stemmers die stemden dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU moest, was de belangrijkste reden voor hun stem het afremmen van immigratie en het terugkrijgen van controle over de eigen grenzen. Dit bleek uit peilingen die genomen waren tijdens de dag van het referendum.

Voor deze stemmers heeft de Brexit gefaald, want van deze belofte is niets terecht gekomen.

Daarnaast was de belofte om controle over de grenzen te krijgen via de Brexit überhaupt al een valse belofte, want de Britten zijn nooit tot het Schengenverdrag toegetreden en hadden daarmee al veel controle over de eigen grenzen.

Men zou kunnen beweren dat de Brexit een democratische keuze was en dat de EU zich niet meer met de Britten moet bemoeien. De Brexit zou een definitief einde zijn aan het Britse EU-lidmaatschap. Echter, de Brexit-campagne was gebaseerd op misleidende en onjuiste informatie. Kiezers waren niet goed geïnformeerd over de gevolgen van hun stem. Bovendien is democratie niet een eenmalige gebeurtenis. Het is een voortdurend proces waarin mensen van mening kunnen veranderen als de omstandigheden veranderen.

Aangezien veel Britten het ermee eens zijn dat de Brexit geen succes is en nu willen dat de overheid streeft naar betere banden met de EU, is het een perfect moment om langzaamaan de Britten aan te moedigen om weer lid te worden van de EU.